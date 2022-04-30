Domenec Torrent'i taklit etti kulüp tarihine geçti! İşin içinde Pelkas da var

Barcelona'yla eşleştikten sonra oyuncular tezahürat yaptı. Mutlu oldular çünkü bu sadece göz kamaştırıcı bir takım" diye ekledi. "Çocuklar dışarı çıktı ama ben onları geri getirdim ve yarı finale beraber çıkacağımızı söyledim. Bu engeli aşacağımıza inanıyoruz. Galatasaray'ın Barcelona için büyük sorunlar yarattığını gördük. Bizim hedefimiz de aynısını yapmak." ifadelerini kullanmıştı.