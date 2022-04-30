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UEFA Avrupa LigiDomenec Torrent'i taklit etti kulüp tarihine geçti! İşin içinde Pelkas da var
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Domenec Torrent'i taklit etti kulüp tarihine geçti! İşin içinde Pelkas da var
• 30 Nisan 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:

Domenec Torrent'i taklit etti kulüp tarihine geçti! İşin içinde Pelkas da var

Önce Barcelona'yı eleyen ardından UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda West Ham United'ı 2-1 yenen Eintracht Frankfurt'ta geri sayıma geçilirken, tecrübeli teknik direktör Oliver Glasner'in Galatasaray'ı taklit etmesi ve Bundesliga ekibinin 'Pelkas' notunu unutmaması Almanların hafızalarına kazındı.

• 30 Nisan 2022 - 16:03 • Son Güncelleme:
1Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var
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UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonun en dikkat çeken takımlarından olan Eintracht Frankfurt, yarı final ilk maçında deplasmanda West Ham United ile karşılaştı. Rakibini 2-1 yenerek finale göz kırpan Alman ekibinin bu sezonki Avrupa performansı dikkat çekti.

2Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 60 puan toplayan Eintracht Frankfurt, ligi 5. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı. Alman ekibindeki en büyük değişiklik teknik ekipte olurken, Borussia Mönchengladbach'ın başına geçen Adi Hütter'in yerine Oliver Glasner teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

3Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Yeni sezon kadro yapılanmasında ise hücumdaki en önemli kozu Adrien Silva'yı RB Leipzig'e satan Frankfurt, yerini Bröndby'den Lindström ve Milan'dan Petter Hauge ile doldurdu. Genç oyuncu Ali Akman'ı NEC Nijmegen'e kiralayan Alman ekibi, sezona kadrosunda büyük değişiklikler yapmadan başladı.

4Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Sezona yeni bir anlayışla başlayan Frankfurt, Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yapamamasına karşın Avrupa'da henüz ilk tur gruplarından itibaren dikkat çekmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakiplerinden olması nedeniyle Türk futbolseverlerin daha fazla dikkatini çeken Alman ekibi, ilk maçını sahasında Fenerbahçe'yle oynadı.

5Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Fenerbahçe 10. dakikada Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçti. Frankfurt bu gole, 41. dakikada Lammers ile karşılık verdi. Karşılaşmanın son dakikasında sarı-lacivertliler, Pelkas'ın ayağından penaltı kaçırdı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

6Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Grup maçlarına Fenerbahçe beraberliği ile başlayan Frankfurt, Antwerp ve Olympiakos'la oynadığı diğer maçlarda da yenilgi yüzü görmedi ve 3 galibiyet 3 beraberlik alıp 12 puanla grubu lider tamamlandı.

7Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Grubu lider tamamladığı için play-off'u pas geçip direkt son 16 turundan devam eden Frankfurt, İspanyol ekibi Real Betis'le eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Frankfurt, sahasında 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. Alman ekibinin çeyrek finaldeki rakibi Barcelona olurken, Frankfurt'u Avrupa'nın en çok konuşulan takımlarından biri haline getiren maç ise İspanya'daki rövanş maçı oldu.

8Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Eşleşme öncesi Barcelona'yı analiz ederken Galatasaray'dan ilham aldıklarını belirten teknik direktör Glasner, "Rahat ve kışkırtıcı bir şekilde söyleyeceğim: İspanya liginde beşinci (Betis) sıradaki takıma karşı turu geçebiliyorsanız, aynı şeyi üçüncü olan takıma (Barselona) karşı da yapabilirsiniz.

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Barcelona'yla eşleştikten sonra oyuncular tezahürat yaptı. Mutlu oldular çünkü bu sadece göz kamaştırıcı bir takım" diye ekledi. "Çocuklar dışarı çıktı ama ben onları geri getirdim ve yarı finale beraber çıkacağımızı söyledim. Bu engeli aşacağımıza inanıyoruz. Galatasaray'ın Barcelona için büyük sorunlar yarattığını gördük. Bizim hedefimiz de aynısını yapmak." ifadelerini kullanmıştı.

10Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Alman temsilcisi, deplasmandaki rövanş maçında müthiş bir performans gösterdi. Maçın son bölümüne 3-0 önde giren Frankfurt, son dakikalarda yediği 2 gole rağmen sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

11Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Alınan bu sonucun ardından Xavi yönetimindeki Barcelona'nın tüm kulvarlardaki 14 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve Eintracht Frankfurt yarı finalde West Ham United'ın rakibi oldu. Eintracht Frankfurt ayrıca bu sezon ilk 45 dakikada Barcelona 2 gol atan ilk takım oldu.

12Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Alman ekibinin sahada gösterdiği harika performans kadar, taraftarlarının da Barcelona deplasmanı öncesi yaptığı truva Avrupa basınında manşetleri süslemeyi başardı. Alman basınında yer alan haberlerde karşılaşma öncesinde Eintracht Frankfurt'a verilen 5 bin biletin tamamın satıldığı belirtilirken İspanyol Sport'ta yer alan haberde, 10 bine yakın Frankfurt taraftarının maçı tribünden takip edeceği ifade edilmişti.

13Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Eintracht Frankfurt taraftarları Camp Nou tribünlerini doldururken maçı, 79 bin 468 kişinin takip ettiği ve Frankfurt taraftarlarının sayısının en az 25 bin olduğu belirtildi.

14Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Yaşanan bu olay sonrası Barcelona cephesi büyük şaşkınlık yaşarken, taraftarlar kulübe sert eleştirilerde bulundular.

15Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Teknik direktör Xavi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Atmosfer bize yardımcı olmadı. Sanki final maçı gibi tribünler yarı yarıyaydı. Kulüp neler olduğunu kontrol etmeli. Bizim açımızdan yanlış bir hesap olduğu açık. En iyi oyunumuzu oynamadık, darbe üstüne darbe yedik. Çok büyük bir hayal kırıklığı çünkü bu turnuvadan umutluyduk. Eintracht tebrik edilmeli, hak ettiler. Topun kontrolü bizde olmasına rağmen üretken değildik" dedi.

16Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

Başkan Laporta ise, "Tribünde yaşananlar tekrarı mümkün olmayan bir rezalet. Elimizdeki bilgileri gözden geçirmeli ve önlem almalıyız. Daha katı olmalıyız ve bazı şeylere izin vermemeliyiz. Bir Barcelona taraftarı olarak utanıyorum." ifadelerini kullandı.

17Domenec Torrenti taklit etti kulüp tarihine geçti İşin içinde Pelkas da var

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