Domenec Torrent'i taklit etti kulüp tarihine geçti! İşin içinde Pelkas da var
Önce Barcelona'yı eleyen ardından UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda West Ham United'ı 2-1 yenen Eintracht Frankfurt'ta geri sayıma geçilirken, tecrübeli teknik direktör Oliver Glasner'in Galatasaray'ı taklit etmesi ve Bundesliga ekibinin 'Pelkas' notunu unutmaması Almanların hafızalarına kazındı.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezonun en dikkat çeken takımlarından olan Eintracht Frankfurt, yarı final ilk maçında deplasmanda West Ham United ile karşılaştı. Rakibini 2-1 yenerek finale göz kırpan Alman ekibinin bu sezonki Avrupa performansı dikkat çekti.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 60 puan toplayan Eintracht Frankfurt, ligi 5. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı. Alman ekibindeki en büyük değişiklik teknik ekipte olurken, Borussia Mönchengladbach'ın başına geçen Adi Hütter'in yerine Oliver Glasner teknik direktörlük koltuğuna oturdu.
Sezona yeni bir anlayışla başlayan Frankfurt, Bundesliga'ya iyi bir başlangıç yapamamasına karşın Avrupa'da henüz ilk tur gruplarından itibaren dikkat çekmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'nin rakiplerinden olması nedeniyle Türk futbolseverlerin daha fazla dikkatini çeken Alman ekibi, ilk maçını sahasında Fenerbahçe'yle oynadı.
Fenerbahçe 10. dakikada Mesut Özil'in golüyle 1-0 öne geçti. Frankfurt bu gole, 41. dakikada Lammers ile karşılık verdi. Karşılaşmanın son dakikasında sarı-lacivertliler, Pelkas'ın ayağından penaltı kaçırdı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Grubu lider tamamladığı için play-off'u pas geçip direkt son 16 turundan devam eden Frankfurt, İspanyol ekibi Real Betis'le eşleşti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Frankfurt, sahasında 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. Alman ekibinin çeyrek finaldeki rakibi Barcelona olurken, Frankfurt'u Avrupa'nın en çok konuşulan takımlarından biri haline getiren maç ise İspanya'daki rövanş maçı oldu.
Eşleşme öncesi Barcelona'yı analiz ederken Galatasaray'dan ilham aldıklarını belirten teknik direktör Glasner, "Rahat ve kışkırtıcı bir şekilde söyleyeceğim: İspanya liginde beşinci (Betis) sıradaki takıma karşı turu geçebiliyorsanız, aynı şeyi üçüncü olan takıma (Barselona) karşı da yapabilirsiniz.
Barcelona'yla eşleştikten sonra oyuncular tezahürat yaptı. Mutlu oldular çünkü bu sadece göz kamaştırıcı bir takım" diye ekledi. "Çocuklar dışarı çıktı ama ben onları geri getirdim ve yarı finale beraber çıkacağımızı söyledim. Bu engeli aşacağımıza inanıyoruz. Galatasaray'ın Barcelona için büyük sorunlar yarattığını gördük. Bizim hedefimiz de aynısını yapmak." ifadelerini kullanmıştı.
Alman ekibinin sahada gösterdiği harika performans kadar, taraftarlarının da Barcelona deplasmanı öncesi yaptığı truva Avrupa basınında manşetleri süslemeyi başardı. Alman basınında yer alan haberlerde karşılaşma öncesinde Eintracht Frankfurt'a verilen 5 bin biletin tamamın satıldığı belirtilirken İspanyol Sport'ta yer alan haberde, 10 bine yakın Frankfurt taraftarının maçı tribünden takip edeceği ifade edilmişti.
Teknik direktör Xavi konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Atmosfer bize yardımcı olmadı. Sanki final maçı gibi tribünler yarı yarıyaydı. Kulüp neler olduğunu kontrol etmeli. Bizim açımızdan yanlış bir hesap olduğu açık. En iyi oyunumuzu oynamadık, darbe üstüne darbe yedik. Çok büyük bir hayal kırıklığı çünkü bu turnuvadan umutluyduk. Eintracht tebrik edilmeli, hak ettiler. Topun kontrolü bizde olmasına rağmen üretken değildik" dedi.