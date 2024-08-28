Dolandırıcıların yeni hedefi üniversiteliler oldu! SMS'le öğrencileri tuzağa düşürüyorlar

TUZAĞA DÜŞMEMEK İÇİN NE YAPILMALIÖğrencilerin burs tuzaklarına düşmemesi için güvenmedikleri hiçbir web sitesi ve kişi ile kişisel bilgilerini paylaşmaması gerekiyor. Burs konusunda ciddi olan hiçbir dernek veya vakıf, sosyal medya kanalları üzerinden veya telefonla arayarak telefonunuza gelen şifre veya doğrulama kodunu istemeyeceği için bunların paylaşılmaması gerekiyor.Eğer adınıza bir bankada veya elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşuna hesap açıldıysa ilgili kurumla iletişime geçerek hesabınızın kapatılmasını talep etmeniz gerekiyor. Ayrıca Emniyet'in web sitesinden siber suçlar birimine yazarak ya da en yakın savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmanızda da fayda bulunuyor.