Dolandırıcıların yeni hedefi üniversiteliler oldu! SMS'le öğrencileri tuzağa düşürüyorlar
Dolandırıcıların yeni hedefi üniversiteli öğrenciler oldu. Burs vaadiyle SMS ve sosyal medyadan tuzak kurup hesap açtırılıyor. Taklit vakıf isimleriyle burs vaadinde bulunan dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları öğrenciler adına bir elektronik ödeme kuruluşunda hesap açıyor. Bu hesaplardan da yasadışı kumar paraları transfer ediliyor.
• 28 Ağustos 2024 - 09:10 • Son Güncelleme:
• 28 Ağustos 2024 - 09:10 • Son Güncelleme: