Doktorluktan istifa eden OnlyFans fenomeni kazancıyla dudak uçuklattı!

Ailesinin kendisini onaylamadığını ve verdiği karar karşısında şaşırdıklarını ifade eden Valentine, “Sanırım ilk başta biraz şoke oldular. Benim için düşündükleri yolu takip edemedim. Biz doktorlardan oluşan bir aileyiz ve ablam avukat, bu yüzden bu biraz farklı ama artık alıştılar” diye konuştu.