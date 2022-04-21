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MagazinDoktorluktan istifa eden OnlyFans fenomeni kazancıyla dudak uçuklattı!
HaberlerMagazin Haberleri Doktorluktan istifa eden OnlyFans fenomeni kazancıyla dudak uçuklattı!
• 21 Nisan 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:

Doktorluktan istifa eden OnlyFans fenomeni kazancıyla dudak uçuklattı!

21 yaşındaki Mercedes Valentine isimli OnlyFans fenomeni doktorluktan istifa ettikten sonra seksi fotoğraf ve videolarını sattığı OnlyFans hesbaını kurdu. Yetişkinlere yönelik olarak paylaşım yapılan ve aylık abonelik sistemine dayalı site sayesinde doktorken kazandığı maaşın 5 katına ulaştığını iddia eden Valentine kendisini eleştirenlere “Pişman değilim” diyerek seslendi.

• 21 Nisan 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
1Doktorluktan istifa eden OnlyFans fenomeni kazancıyla dudak uçuklattı
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Brighton’da yaşayan 21 yaşındaki Mercedes Valentine, doktor önlüğünü çıkartarak radikal bir kariyer değişikliğine gitti. 15 yaşındali Ehlers-Danlos sendromu teşhisi konulan Valentine uzun yıllar boyunca tekerlekli sandalyaye bağlı yaşamak zorunda kaldı. İki yıllık yoğun fizik tedavinin sonrasında ebeveynlerinin doktor olduğundan söz eden Valentine onların izinden giderek tıp eğitimi aldı. Tıp eğitimini bitirdikten sonra kısa bir süre doktorluk yapan Valentine kariyerini sosyal medya için değiştirdi. Ailesinin kendisini onaylamadığını belirten Valentine sosyal medya kullanıcılarının olumsuz yorumlarına tepki gösterdi.

2“UMRUMDA DEĞİL”

“UMRUMDA DEĞİL”

Sosyal medyadan sık sık olumsuz yorumlar aldığını itiraf eden Valentine, “İnsanların söyledikleri umrumda değil. Pişman değilim ve yeni işimi doktorluktan daha fazla seviyorum. Ailem yaptığım işi çevresindekilere söylemeye utanıyor ama ben bütün samimiyetimle anlatıyorum” dedi.

3Doktorluktan istifa eden OnlyFans fenomeni kazancıyla dudak uçuklattı

Ailesinin kendisini onaylamadığını ve verdiği karar karşısında şaşırdıklarını ifade eden Valentine, “Sanırım ilk başta biraz şoke oldular. Benim için düşündükleri yolu takip edemedim. Biz doktorlardan oluşan bir aileyiz ve ablam avukat, bu yüzden bu biraz farklı ama artık alıştılar” diye konuştu.

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