Doktorlar bile şaşkına döndü! Çeşmeden su içti, boğazından canlı canlı çıktı

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Operasyonu gerçekleştiren KBB Uzmanı Dr. Ömer Gönen ise, "Kan tükürme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, solunum sıkıntısı ve boğulma hissiyle hastanemiz acil servise başvurdu. Solunum sıkıntısı ve boğulma hissi şikayetlerinin akciğerden kaynaklanabileceği nedeniyle öncelikli olarak akciğer değerlendirilmesi yapıldı ve akciğerde herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Daha sonra hasta tarafımızca konsülte edildi. Poliklinikte yapılan rijit endoskopik muayenede hastanın ses tellerinin arka kısmında, alt yutak arka duvarına yapışık vaziyette bir adet canlı sülük tespit ettik. Sülük arka duvara yapışmış vaziyetteydi. Sülük yapı itibarıyla salgıladığı enzimlerle kanamaya neden olabilen bir canlı. Bunun için kan tüpü müvekkili mevcut oluyordu hastada. Nefes tellerinin hemen üzerinde olması, nefes borusunun hemen girişinde olması sebebiyle sülüğün nefes borusuna kaçması riskiyle hastamızı güvenli bir şekilde genel anestezi altında ameliyata aldık. Ameliyatta sülüğün tutunduğu yerden çıkardık. Kanama kontrolü sağladık, kanamayı durdurduk. Hastamızın ertesi gün kan tükürme, boğazı ağrısı, solunum tıkanıklığı şikayetleri tamamen geriledi ve hastamızı şifayla taburcu ettik. Daha önce hiç karşılaştığım bir vaka değildi. Nefes borusunun hemen üstünde ağızda takma dişi olan hastalarda bazen onların takma dişlerinin o bölgeye kaçtığını görebiliyoruz. Balık kılçığının o bölgelere yapıştığını test ediyoruz ama herhangi bir canlının o bölgeye tutunduğunu ilk defa gördüm. O da benim için ilginç bir deneyim oldu. Sülük şöyle bir canlı; tutunduğu yerden kanı emiyor. Belli bir hacme, belli bir boyuta ulaştıktan sonra kendiliğinden düşebiliyor. Kendiliğinden tutulduğu bölgeden ayrılabiliyor. Bu hastanın şanslı olduğu kısım, sülük tutunduğu yerden henüz kopmamıştı. Çünkü kopsaydı doğrudan nefes borusuna da düşme ihtimali vardı" dedi.