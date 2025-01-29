Doğuştan engelli Maya, masa tenisinde üst üste derece aldı

Raşit Küçük İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Gültekin, derslerden artan zamanlarında Kepez'deki spor salonunda masa tenisi antrenmanlarına gidiyor. İlk etapta engelinden dolayı çekindiğini ifade eden Maya Asya, antrenörü Sayar'ın kendisini bu sporu yapmaya teşvik edip, sevdirdiğini belirtti. Masa tenisiyle 4 yıldır uğraşan Maya Asya, Türkiye Bedensel Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası'nda 2022-2023 yılı Türkiye 3'üncüsü, 2023-2024 Türkiye 2'ncisi oldu. Maya Asya, başarısıyla 7 yaşındaki kız kardeşi Aden Gültekin'e de örnek oluyor.