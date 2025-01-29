Doğuştan engelli Maya, masa tenisinde üst üste derece aldı

'UMARIM BÜTÜN ENGELLİ ÇOCUKLARA ÖRNEK OLUR'

Maya'nın anneannesi Seher Çıra, "O bizim hayatımızda çok şey değiştirdi. Çok pozitif bir çocuk, birçok şeyi ondan öğreniyoruz. Gerçekten de çok başarılı. 1 yaşından beri her şeyi kendi başına yapıyor. Engelleri kendisi aştı. Bizim için çok gurur verici, böyle bir spor yapması da çok güzel, umarım kendisi bütün engelli çocuklara ve ailelerine örnek olur. Onlar da çocuklarının arkasında olsunlar. İyi ki bu spora başlamışız. Kendisi için de çok mutluluk verici bir şey. Umarım hayatı boyunca başarılı olur. O bizim gururumuz, sevincimiz, her şeyimiz" diye konuştu. (DHA)