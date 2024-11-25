Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi! 5 bin 250 lira olan biletler anında tükendi
Turistik Doğu Ekspresi, 23 Aralık 2024 tarihinde yeniden seferlerine başlıyor. 5 bin 250 lira fiyatla satışa sunulan biletler, kısa sürede tükenerek yoğun ilgi gördü. Karslı turizmciler, bu eşsiz yolculuğun başlamasını heyecanla beklerken, şehirdeki otellerde rezervasyon yoğunluğu dikkat çekiyor. Kars, bu kış da Turistik Doğu Ekspresi’nin cazibesiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.
İHA
• 25 Kasım 2024 - 11:04 • Son Güncelleme:
İHA
• 25 Kasım 2024 - 11:04 • Son Güncelleme: