Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması! Türkiye'den flaş hamle! Servet değerinden rezerv! Dünyanın 45 yılını karşılayacak

İşte bunlar Türkiye'nin gelecekteki mukayese üstünlüğüdür. Bunu bilenler, Türkiye'nin bu gücünü görenler, 'ne yapalım edelim de ülkeyi istikrarsız hale getirelim' bunun planlarını tek tek uygulamaya çalışıyorlar. Biz de 20 yıldır bu mücadeleyi beraber veriyoruz."