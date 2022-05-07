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    EkonomiDoğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması! Türkiye'den flaş hamle! Servet değerinden rezerv! Dünyanın 45 yılını karşılayacak
    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması! Türkiye'den flaş hamle! Servet değerinden rezerv! Dünyanın 45 yılını karşılayacak
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    Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması! Türkiye'den flaş hamle! Servet değerinden rezerv! Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    Doğal gaz keşfi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Servet değerinde rezerv. Dünyanın 45 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak. Karadeniz'in, dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip olduğu belirten AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bunun daha başlangıç olduğunu söyledi.

    • 07 Mayıs 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:
    • 07 Mayıs 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:
    1Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    Karadeniz'de bulunan tarihi doğal gaz rezervine ilişkin Yıldırım, 'Bu daha başlangıç, arkası da gelecek. Büyük bir servetin üzerindeyiz ve Karadeniz'in sahili boyunca büyük enerji yataklarına sahibiz.' dedi.

    2Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    Binali Yıldırım, Tunceli Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, her şeyin değiştiğini ama muhalefetin değişmediğini ve ezberleri bozmadığını söyledi.

    3Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    Karadeniz'de 540 milyar metreküp doğal gaz olduğunu söyleyen Yıldırım, şunları aktardı:

    4Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    "Bu daha başlangıç, arkası da gelecek. Karadeniz dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip.

    5Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    Büyük bir servetin üzerindeyiz ve Karadeniz'in sahili boyunca büyük enerji yataklarına sahibiz.

    6Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    İşte bunlar Türkiye'nin gelecekteki mukayese üstünlüğüdür. Bunu bilenler, Türkiye'nin bu gücünü görenler, 'ne yapalım edelim de ülkeyi istikrarsız hale getirelim' bunun planlarını tek tek uygulamaya çalışıyorlar. Biz de 20 yıldır bu mücadeleyi beraber veriyoruz."

    7Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettiği Karadeniz'de, Yavuz sondaj gemisi de mart sonunda ilk görevine başladı

    8Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    Böylece, üç dev sondaj gemisi Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması için eş zamanlı çalışacak.

    9Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    En büyük gaz keşfini gerçekleştiren Fatih, kuyu kazma görevini tamamlarken, kuyu tamamlama işlerinde Kanuni ve Yavuz gemileri yer alacak.

    10Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.

    11540 milyar metreküplük rezerv

    540 milyar metreküplük rezerv

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos 2020'de Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettiğini açıklamıştı.

    12Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    Söz konusu keşif, Türkiye'nin tarihindeki en büyük gaz keşfi olarak kayıtlara geçmişti.

    13Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    Erdoğan, 17 Ekim 2020’de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı.

    14Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

    Karadeniz’deki gaz rezervi Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşfin ardından ise toplamda 540 milyar metreküpe ulaştı.

    15Doğal gaz ile ilgili son dakika açıklaması Türkiyeden flaş hamle Servet değerinden rezerv Dünyanın 45 yılını karşılayacak

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