Doğada kendiliğinden yetişiyor! Köy köy arayıp torbalarca topluyorlar, pazarda kilosu 150 liraya satılıyor

Merkeze bağlı Hıdırnalı köyünden topladığı madımağı 'Üretici Köylü Pazarı'nda satan Mevlide Toprak (55) ise "Madımağı toplaması çok zor. Köy köy gezip topluyoruz. Arazi de madımak çoksa, çok topluyoruz, az ise az topluyoruz. Bu sene madımak çok fazla. Madımağın faydaları çok fazla. Şeker hastalığına, bağırsak rahatsızlıklarına faydası var. Doğal bir yiyecek. Tamamen doğada yetişiyor ve katkı maddesi yok" diye konuştu.