Doğada kendiliğinden yetişiyor! Köy köy arayıp torbalarca topluyorlar, pazarda kilosu 150 liraya satılıyor
Sivas'ta doğada kendi kendine yetişiyor. Köylü kadınlar köy köy gezip büyük bir zahmetle torba torba topluyorlar. Antioksidan özelliği taşıyan, mide, bağırsak rahatsızlıkları başta olmak üzere kan şekerini dengeleme, kanser ve damar sertleşmesini önleme gibi birçok faydası bulunuyor. Köy pazarında kilosu 150 TL'ye satılıyor.
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
• 17 Mayıs 2025 - 10:01 • Son Güncelleme:
Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
• 17 Mayıs 2025 - 10:01 • Son Güncelleme: