DMD hastası Yakup'a destek için portresini Meriç kıyısına çizdi

‘KENDİ ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM'
Amacının, Yakup Çalık’ın adını sosyal medyada duyurup daha çok destek toplamak olduğunu söyleyen Abdullayev, "Kendileri zaten çok uğraşıyorlar, kermesler olsun, canlı yayınlar olsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, sürekli aktifler. Kampanyalar yapıyorlar, yürütüyorlar. Ben de kendi üzerime düşeni yapmaya çalıştım. Benim amacım sosyal medyada adını duyurmak, tanımayanlar tanısın, destek olmayanlar olmak istesin diye böyle bir proje geliştirdim. İnşallah işe yarar diye düşünüyorum. Yakup evladımız bir an önce sağlığına kavuşur" diye konuştu.