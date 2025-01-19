DMD hastası Yakup'a destek için portresini Meriç kıyısına çizdi

'BU PORTRENİN ÇİZİLMESİNİ BEKLİYORDUK'

Yakup Çalık'ın babası Ertan Çalık da desteklerinden ötürü Hatayi Abdullayev'e teşekkür ederek, "Bu tarz gelişmelerin evladımıza daha çok artarak devam etmesini istiyoruz. Biz bu portrenin çizilmesini bayadır bekliyorduk. Hatayi Bey’le biz daha önce de görüştük. Sağ olsun kendisi de destek verdi, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kampanyamız 4,5 aylık kampanya, biraz yavaş ilerliyoruz ama şu son bir aydır baya etkili olmaya başladık. Bundan sonra da Hatayi Bey’in de sağ olsun bu girişimlerinden sonra çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğimize, insanlara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.