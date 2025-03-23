Diyarbakırlı kundura ustası, 40 yıldan beri 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş eski modelleri üretiyor

Vefatı sonrasında dükkanının kapanmasını istemediğini dile getiren İpek, "Bu dükkana, bu emeğe yazık. Biri gelsin bu mesleği öğrensin, dükkanım açık kalsın istiyorum. Hiç olmazsa beni anar. 'Burada Emin usta vardı. Ustamdı, bu dükkanı bana bıraktı, onun yerine ben bakıyorum, ustalığı artık ben yapacağım.' der. Bunu isterdim ama kimse yok." ifadelerini kullandı.