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GündemDiyarbakırlı kundura ustası, 40 yıldan beri 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş eski modelleri üretiyor
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Diyarbakırlı kundura ustası, 40 yıldan beri 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş eski modelleri üretiyor

Diyarbakır'da 65 yıllık ayakkabı ustası Mehmet Emin İpek, özel siparişle eski model ayakkabılar yapıyor. İpek, 'Önce çırak, sonra kalfa oldum. Kalfalıktan sonra baktım her şeyi öğrenmişim kendi dükkanımı açtım. 10 metrekarelik dükkanımda 40 senedir bu mesleği yapıyorum. Müşterilerimle güzel bir ilişkim var' dedi.

AA
• 23 Mart 2025 - 12:55 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Mart 2025 - 12:55 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırlı kundura ustası, 40 yıldan beri 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş eski modelleri üretiyor

Diyarbakır'da 10 yaşında ayakkabı tamirciliğine başlayan İpek, mesleğini yıllardır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.Merkez Sur ilçesi Cami Kebir Mahallesi Müze Sokak'ta 10 metrekarelik dükkanında ayakkabı ustası olarak geçimini sağlayan 75 yaşındaki İpek, özelikle 1980'den önce tercih edilen ayakkabı modellerini özel siparişle üretiyor.

2Diyarbakırlı kundura ustası, 40 yıldan beri 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş eski modelleri üretiyor

İpek, AA muhabirine, işini severek yaptığını ve müşterileri ile çok güzel ilişkileri olduğunu anlatarak, 1960 yılında başladığı işi ile 4 çocuk büyüttüğünü belirtti.

3Diyarbakırlı kundura ustası, 40 yıldan beri 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş eski modelleri üretiyor

Ustasından çok şey öğrendiğini ifade eden İpek, şöyle konuştu: "Ustam sanatkardı, güzel bir sanatı ve ahlakı vardı. O zaman Diyarbakır'da çok kunduracılar vardı, bir kısmı çivili ayakkabı bir kısmı da dikişli, elle dikilen ayakkabılar yapardı.

4Diyarbakırlı kundura ustası, 40 yıldan beri 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş eski modelleri üretiyor

Ben bu sanatı sevdim, heveslendim. Ustaların ellerine bakardım. O dönemlerde ayakkabıya çakılan çivi eğildiği zaman biz onu elle düzeltirdik. Önce çırak, sonra kalfa oldum. Kalfalıktan sonra baktım her şeyi öğrenmişim kendi dükkanımı açtım. 10 metrekarelik dükkanımda 40 senedir bu mesleği yapıyorum. Müşterilerimle güzel bir ilişkim var."

5ESKİ MODEL AYAKKABILARI SEVEREK YAPIYORUM

"ESKİ MODEL AYAKKABILARI SEVEREK YAPIYORUM"

Mesleğinin çok değerli olduğunu dile getiren İpek, halen özel siparişle eski model ayakkabılar yaptığını anlattı.İpek, şöyle devam etti: "Ben çırakken yapılan kuyruklu modeller vardı. Köylüler gelirdi, köylülerimizin çoğu şalvar giyerlerdi ve bu ayakkabıları da rahat olduğu için genelde şalvar altına giyerlerdi.

6Diyarbakırlı kundura ustası, 40 yıldan beri 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş eski modelleri üretiyor

Ayakkabının arka tarafında kuyruk vardı ve tutup çekerlerdi. 1960'larda en çok üç bağcıklı, kuyruklu ve yemeni olmak üzere 3 model vardı. Halen bu modelleri yapıyorum. Eski model ayakkabıları severek üretiyorum. Eski bir usta olarak bana genellikle yaşlılar ve orta yaştakiler geliyor.

7Diyarbakırlı kundura ustası, 40 yıldan beri 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş eski modelleri üretiyor

Çoğunlukla onlara ayakkabı yapıyorum. Gençlerin giydiği modeller değişik. Aynı modelden 2 çift isteyen var. 'Usta, bugün varsın, yarın yoksun. Allah iman, Kur'an versin ama azınlıktasın. Onun için iki çift ver.' diyorlar. Yurt dışından bile sipariş alıyorum."

8Diyarbakırlı kundura ustası, 40 yıldan beri 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş eski modelleri üretiyor

Vefatı sonrasında dükkanının kapanmasını istemediğini dile getiren İpek, "Bu dükkana, bu emeğe yazık. Biri gelsin bu mesleği öğrensin, dükkanım açık kalsın istiyorum. Hiç olmazsa beni anar. 'Burada Emin usta vardı. Ustamdı, bu dükkanı bana bıraktı, onun yerine ben bakıyorum, ustalığı artık ben yapacağım.' der. Bunu isterdim ama kimse yok." ifadelerini kullandı.

9YAPTIĞI AYAKKABILAR İNSANI RAHATSIZ ETMİYOR

"YAPTIĞI AYAKKABILAR İNSANI RAHATSIZ ETMİYOR"

Müşterilerden 69 yaşındaki Muas Polat, Mehmet Emin İpek ile 1980'lerde tanıştığını ve o yıllardan bu yana İpek'e ayakkabı yaptırdığını söyledi.

10Diyarbakırlı kundura ustası, 40 yıldan beri 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş eski modelleri üretiyor

Eski model ayakkabıları çok rahat ve sağlıklı olduğu için tercih ettiğini belirten Polat, "Ustam, eski tip ayakkabılar yapıyor. Yaptığı ayakkabılar insanı rahatsız etmiyor. Onun için sürekli Emin ustanın yanındayım, ona sipariş veriyorum. Yemeni modelini tercih ediyorum. Kendisi de biliyor." diye konuştu.