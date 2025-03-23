Diyarbakırlı kundura ustası, 40 yıldan beri 10 metrekarelik dükkanında unutulmaya yüz tutmuş eski modelleri üretiyor
Diyarbakır'da 65 yıllık ayakkabı ustası Mehmet Emin İpek, özel siparişle eski model ayakkabılar yapıyor. İpek, 'Önce çırak, sonra kalfa oldum. Kalfalıktan sonra baktım her şeyi öğrenmişim kendi dükkanımı açtım. 10 metrekarelik dükkanımda 40 senedir bu mesleği yapıyorum. Müşterilerimle güzel bir ilişkim var' dedi.
AA
• 23 Mart 2025 - 12:55 • Son Güncelleme:
AA
• 23 Mart 2025 - 12:55 • Son Güncelleme: