Diyarbakırlı kadınlar devlet desteğiyle girişimci oldu! Markalarını kurdular, patentleri çıkardılar; şifalı ürünlerini dünyaya satacaklar

Dijital pazarlamanın önemine değinen Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnşallah dünyada tanınan bir marka haline geleceğiz. Başaracağımıza inanıyoruz. Kadınlar bizim ürünlerimizi doğal olduğu için tercih edecek. Her sabunun arkasında bir kadın hikayesi var. Sipariş veren alıcılarımız her sabunun arkasında bir hikaye okuyacak. O sabunu üreten kadınla ilgili küçük bilgilendirme hikayeleri olacak."