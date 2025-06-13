Diyarbakırlı kadınlar devlet desteğiyle girişimci oldu! Markalarını kurdular, patentleri çıkardılar; şifalı ürünlerini dünyaya satacaklar
Diyarbakırlı kadınlar aldıkları eğitimin ardından üretimine başladıkları organik sabunları kendi hikayelerini anlatan notlarla dünyaya pazarlayacak. Aynı zamanda "dijital okuryazarlık", "marka yaratma" ve "çevrim içi satış becerileri" eğitimi de verilen kadınlar, patentini aldıkları "Marleen" ismiyle üretime başladı. İnternetten dünyaya satılacak ürünlerin paketinin bir yüzünde üretici kadının hikayesini anlatan not da yer alacak. Projede yer alan kadınlardan Yasemin Kaplan Bilmez, '"İnşallah dünyada tanınan bir marka haline geleceğiz. Başaracağımıza inanıyoruz. Kadınlar bizim ürünlerimizi doğal olduğu için tercih edecek' dedi.
AA
• 13 Haziran 2025 - 12:53 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Haziran 2025 - 12:53 • Son Güncelleme: