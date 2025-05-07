Diyarbakır'ın pizzası işte böyle olur! Kenger pizzaya da girdi

Özellikle gençler çok sevdi. Kengerli pizza hazırladık. Bu tarif ilgi gördü. Kenger, çok değerli bir bitkidir. Kengerin kökleri c vitamini bakımından zengin, lif kaynağı açısından oldukça değerlidir. Bundan dolayı diyet listelerinde de üst sıralarda yer alır. Vegan beslenmeyi tercih edenler de bu pizzayı tüketebilir."