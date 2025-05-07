Diyarbakır'ın pizzası işte böyle olur! Kenger pizzaya da girdi
Diyarbakır'da halk eğitimi merkezi kursiyerleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve binlerce yıldır tarıma ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'nden topladıkları kenger otunu veganlar için pizzada kullandı. Kursiyerler, topladıkları kenger otunu temizledikten sonra vegan pizzanın ana malzemesi haline getirdi. Kursa katılanlar, vegan beslenmeyi tercih edenler için kengerli pizza hazırladı. Yeni nesillere fast-food yerine geçebilecek sağlıklı yemekleri paylaştıklarını, onlara daha sağlıklı alternatifler sunduklarını kaydeden Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Eğitmeni Derya Akdağ Aykaç, 'Bu tarifleri evlerinde de yapmalarını sağlıyoruz. Bu da öğrencilerimizin çok hoşuna gidiyor ve talep her geçen gün artıyor' dedi.
AA
• 07 Mayıs 2025 - 17:33 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Mayıs 2025 - 17:33 • Son Güncelleme: