Diyarbakır'ı onlara sorun! İkinci sınıfa giden öğrenciler 'kültür elçisi' oldu
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri, kentin tarihi mekanlarının tanıtımı için "kültür elçisi" oldu. Öğrenciler hazırladıkları içeriklerle hem yaşadıkları şehrin tarihini daha yakından tanıma fırsatı buluyor hem de bu değerlerin geniş kitlelere tanıtımına katkı sunuyor.Projenin danışmanlığını yürüten sınıf öğretmeni Ebrar Sude Çetin, projeyi ilk duyduğunda büyük heyecan yaşadığını belirterek, kültürel mirasın tanıtılması ve yeni nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Çetin 'Bu projede öğrencilerimiz Diyarbakır'ın ve Çınar'ın kültürel mirasını öğrenip akranlarına ve topluma çocuk diliyle anlatıyor' dedi.
AA
• 25 Mayıs 2025 - 11:49 • Son Güncelleme:
AA
• 25 Mayıs 2025 - 11:49 • Son Güncelleme: