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GündemDiyarbakır'ı onlara sorun! İkinci sınıfa giden öğrenciler 'kültür elçisi' oldu
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Diyarbakır'ı onlara sorun! İkinci sınıfa giden öğrenciler 'kültür elçisi' oldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri, kentin tarihi mekanlarının tanıtımı için "kültür elçisi" oldu. Öğrenciler hazırladıkları içeriklerle hem yaşadıkları şehrin tarihini daha yakından tanıma fırsatı buluyor hem de bu değerlerin geniş kitlelere tanıtımına katkı sunuyor.Projenin danışmanlığını yürüten sınıf öğretmeni Ebrar Sude Çetin, projeyi ilk duyduğunda büyük heyecan yaşadığını belirterek, kültürel mirasın tanıtılması ve yeni nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Çetin 'Bu projede öğrencilerimiz Diyarbakır'ın ve Çınar'ın kültürel mirasını öğrenip akranlarına ve topluma çocuk diliyle anlatıyor' dedi.

AA
• 25 Mayıs 2025 - 11:49 • Son Güncelleme:
AA
• 25 Mayıs 2025 - 11:49 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

Atatürk İlkokulunda "Diyarbakır'ın Minik Kültür Elçileri" adıyla yürütülen projede 2. sınıf öğrencileri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını geziyor, bu mekanlarla ilgili akran rehberliği modeliyle bilgilendirici içerikler üretiyor.

2Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

Öğrencilerin Zerzevan Kalesi, İçkale Müze Kompleksi gibi tarihi mekanları tanıttığı videolar, öğretmenleri aracılığıyla sosyal medyadan geniş kitlelere ulaştırılıyor.

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Öğrenciler hazırladıkları içeriklerle hem yaşadıkları şehrin tarihini daha yakından tanıma fırsatı buluyor hem de bu değerlerin geniş kitlelere tanıtımına katkı sunuyor.

4Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

Proje ile çocukların erken yaşta kültürel farkındalık kazanması, tarih bilinciyle yetişmesi ve yaşadığı bölgeye aidiyet duygusunun gelişmesi hedefleniyor.

5DİYARBAKIRIN KÜLTÜREL MİRASINI ÇOCUK DİLİYLE ANLATIYORLAR

"DİYARBAKIR'IN KÜLTÜREL MİRASINI ÇOCUK DİLİYLE ANLATIYORLAR"

Projenin danışmanlığını yürüten sınıf öğretmeni Ebrar Sude Çetin, AA muhabirine, projeyi ilk duyduğunda büyük heyecan yaşadığını belirterek, kültürel mirasın tanıtılması ve yeni nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

6Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

Projenin danışmanlığını yürüten sınıf öğretmeni Ebrar Sude Çetin, AA muhabirine, projeyi ilk duyduğunda büyük heyecan yaşadığını belirterek, kültürel mirasın tanıtılması ve yeni nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

7Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

Çetin, projenin Diyarbakır'da tarih öğretmeni Ferda Salık tarafından koordine edildiğini anlatarak, Kaymakamlığın da desteğiyle projeyi "Diyarbakır'ın Minik Kültür Elçileri" olarak hayata geçirdiklerini belirtti.

8Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

Projenin Milli Eğitim Bakanlığınca "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temasıyla Erzurum'da düzenlenen Maarif Kongresi'nde sunulan bildiriler arasında yer aldığını anlatan Çetin, "Bu projede öğrencilerimiz Diyarbakır'ın ve Çınar'ın kültürel mirasını öğrenip akranlarına ve topluma çocuk diliyle anlatıyor. Kaymakamlığımızın desteğiyle projemizi daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz." dedi.

9HEDEFİMİZ BU MODELİ TÜRKİYENİN FARKLI İLLERİNE YAYMAK

"HEDEFİMİZ BU MODELİ TÜRKİYE'NİN FARKLI İLLERİNE YAYMAK"

Ailelerin de bu sürece katkısının son derece önemli olduğunu belirten Çetin, velilerin de çocuklarının öğrendikleri bilgileri destekleyerek onlarla sahaya çıktığını ifade etti.Çetin, böylece öğrencilerin öz güvenlerinin arttığını, aidiyet duygularının güçlendiğini belirterek, şunları söyledi:

10Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

"Kültürel mirasın aktarımı bir eğitim faaliyeti olmaktan çıktı ailelerin ve toplumun sahiplendiği bir sürece dönüştü. Bu proje aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ndeki değerler eğitimi ve kültürel mirasın korunması hedefiyle de örtüşüyor.

11Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

En büyük hedefimiz bu modeli Türkiye'nin farklı illerine yaymak. Her şehirde çocukların kendi kültürel mirasını keşfetmelerini ve tanıtmalarını istiyoruz."

12Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

Çetin, projenin daha geniş kitlelere ulaşması için çaba gösterdiklerini ifade ederek, öğrencileriyle gurur duyduğunu vurguladı.Ailelerin de çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten Çetin, bu projenin çocukların derslerindeki başarısını da artırdığını dile getirdi.

13Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

Çetin, Diyarbakır'ın tarihi mekanlarının çocukların dilinden tanıtıldığı videoların sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü söyledi.

14DİYARBAKIRI HERKESİN TANIMASINI İSTİYORUZ

"DİYARBAKIR'I HERKESİN TANIMASINI İSTİYORUZ"

Öğrencilerden 8 yaşındaki Eylül Kurğa, Diyarbakır'ın kültür elçisi olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, bu projeyle Diyarbakır'ı ve Çınar ilçesini tanıttıklarının söyledi.

15Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

Kurğa, "Öğrendiklerimizi anlatıyor, videolar çekiyoruz. Öğrendiklerimizi bazen öğretmenimize bazen de arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Ailelerimiz de bize yardımcı oluyor. Çok eğleniyoruz ve kendimize güveniyoruz. Çınar'ı ve Diyarbakır'ı herkesin tanımasını istiyoruz." dedi.

16Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

Muhammed Fehmi Öztürk de proje sayesinde Diyarbakır'ın güzel yerlerini öğrendiklerini söyledi.

17Diyarbakırı onlara sorun İkinci sınıfa giden öğrenciler kültür elçisi oldu

Zerzevan Kalesi'ni, hanları ve köprüleri gezdiklerini, öğrendikleri bilgileri anlattıklarını dile getiren Öztürk, "Videolar çekip sosyal medyada paylaşıyoruz. Böylece herkes Diyarbakır'ı tanıyor. Bu projeyi çok seviyorum çünkü öğrenirken eğleniyorum. Herkesi Diyarbakır'a ve Çınar'ımıza bekliyoruz." diye konuştu.