Diyarbakır'ı onlara sorun! İkinci sınıfa giden öğrenciler 'kültür elçisi' oldu

Kurğa, "Öğrendiklerimizi anlatıyor, videolar çekiyoruz. Öğrendiklerimizi bazen öğretmenimize bazen de arkadaşlarımıza aktarıyoruz. Ailelerimiz de bize yardımcı oluyor. Çok eğleniyoruz ve kendimize güveniyoruz. Çınar'ı ve Diyarbakır'ı herkesin tanımasını istiyoruz." dedi.