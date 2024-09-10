Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı! Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

ATEŞLİ SİLAH, BIÇAK YARASINA RASTLANMADI

Ön otopsi raporundan uzmanlarının ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmadığı da kaydedildi.Yapılan otopsi işleminde gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı belirtildi.