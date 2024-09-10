Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı! Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde
Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın nasıl ve ne zaman öldüğüne ilişkin düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek. Gece 3'te itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar'a jandarma ısrarla Salim Güran'ın arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu sordu. Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 2 şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor. İşte detaylar...
• 10 Eylül 2024 - 07:35 • Son Güncelleme:
• 10 Eylül 2024 - 07:35 • Son Güncelleme: