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Diyarbakır'daki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı! Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın nasıl ve ne zaman öldüğüne ilişkin düğümü İstanbul Adli Tıp Kurumu çözecek. Gece 3'te itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar'a jandarma ısrarla Salim Güran'ın arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu sordu. Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 2 şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor. İşte detaylar...

• 10 Eylül 2024 - 07:35 • Son Güncelleme:
• 10 Eylül 2024 - 07:35 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve önceki gün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenaze namazı dün komşu mahalle Batıkarakoç'taki camide kılındı.

2Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

İl Müftülüğünce kent merkezindeki tüm camilerde saat 10.00'da Narin Güran için sela okutuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve AK Parti milletvekilleri törene katıldı.

3Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Namazdan sonra Narin'in cenazesi, ambulansa konuldu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da tabuta omuz verdi. Tavşantepe Mezarlığı'na getirilen cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu sırada bazı kadınlar Kürtçe ağıt yaktı.

4Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Narin'in tabutunun üstüne beyaz duvak sarıldı, beyaz elbisesi bırakıldı. Narin'in tabutunun üstündeki duvak ve elbisesini, toprağa verildikten sonra ağabeyi Baran Güran aldı.

5KESİCİ ALET VEYA BIÇAK İZİ YOK

KESİCİ ALET VEYA BIÇAK İZİ YOK

Diyarbakır ve Malatya'dan görevli 14 kişilik uzman ekip 11 saat 10 dakika boyunca Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda otopsiyi gerçekleştirdi.

6Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Çürüme nedeniyle Narin'in neden, ne zaman ve nasıl öldüğüne yönelik detaylı bir tespit yapılamadı. Ön otopsisinde, sol ayağı diz altından koptuğu belirlenen Narin'in kaval kemiği çuvalın içinde çıktı.

7Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Narin'in vücudunda, gözle görülür şekilde bir kesici aletle ve silahla yaralama ya da iç kanama tespiti yapılmadı. Otopside Narin'den alınan 91 örnek ve kopan kaval kemiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

8Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir" dedi.

9SOL BACAĞI DİZİNDEN KOPMUŞ

SOL BACAĞI DİZİNDEN KOPMUŞ

Adli Tıp Uzmanlarınca yapılan otopside Narin'in sol bacağının diz kapağında itibaren koptuğu, çuval içerisinde cesede ait olduğu değerlendirilen muhtemel kaval kemiği muhafaza altına alınarak diğer kemik parçalarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderildiği öğrenildi.

10Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Bacaktaki kopmanın sebebinin ancak burada yapılacak inceleme ile çözümlenebileceği, iç organlarda gerekli incelemelerin yapılarak numunelerin alındığı öğrenildi.

11ATEŞLİ SİLAH, BIÇAK YARASINA RASTLANMADI

ATEŞLİ SİLAH, BIÇAK YARASINA RASTLANMADI

Ön otopsi raporundan uzmanlarının ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut bir beyanda bulunmanın mümkün olmadığı da kaydedildi.Yapılan otopsi işleminde gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, cesetteki çürüme sebebiyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda da bulunulamayacağı belirtildi.

12Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Raporda, kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji ihtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebileceği Adli Tıp Heyetince belirtildi.

13DÜĞÜMÜ, İSTANBUL ADLİ TIP ÇÖZECEK

DÜĞÜMÜ, İSTANBUL ADLİ TIP ÇÖZECEK

Diyarbakır'da Narin Güran'ın otopsi işlemleriyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı: "Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30'da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40'ta tamamlanmıştır.

14Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir.

15Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığınca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir."

16ARKA KOLTUKTAKİ SIR

ARKA KOLTUKTAKİ SIR

Gece 3'te itirafta bulunan Nevzat Bahtiyar'a jandarma ısrarla Narin'in arabasının arka koltuğunda kimin olduğunu sordu.

17Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Bahtiyar "Arkada, camlar siyah olduğu için dikkat etmedim, kimseyi görmedim" dedi.

18Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

Narin'in cesedinin taşındığı araçta bir kişinin daha olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

19Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

2 şüphelinin yanı sıra bölgede bir başkasının da olup olmadığı telefon sinyallerinden araştırılıyor.

20BAZ KAYITLARI İNCELENİYOR

BAZ KAYITLARI İNCELENİYOR

Jandarma ekipleri zanlının verdiği ifade doğrultusunda köyden uzaklaşıp mezarlık ile Tavşantepe Mahallesi bölgesi arasında cesedin Salim Güran'ın aracından Nevzat Bahtiyar'ın aracına nakledildiği bölgede detaylı inceleme yaptı.

21Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde

İki şüphelinin yanı sıra başkasının da bu bölgede baz verip vermediği ile ilgili BTK'dan alınan kayıtlar üzerinde çalışma yapıldığı öğrenildi.

22BABA SERBEST KALDI

BABA SERBEST KALDI

Öte yandan Narin'in soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ve babasının cenazeye katılmasına izin verilmedi. Ancak emniyette ifadesine başvurulan baba Arif Güran, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

23AĞABEYDEN KÜRTÇE AĞIT: KURBAN OLAYIM SANA

AĞABEYDEN KÜRTÇE AĞIT: KURBAN OLAYIM SANA

Narin'in cenazesine elbisesine getiren büyük ağabeyi Baran Güran, mezarı başında Kürtçe ağıtlar yaktı. Baran Güran, "Senden ne istediler. Abin kurban olsun sana" diye gözyaşlarına boğuldu

24Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde
25Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde
26Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde
27Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde
28Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde
29Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde
30Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde
31Diyarbakırdaki Narin Güran cinayetinde arka koltuk detayı Ekipler araçtaki diğer şüphelinin peşinde