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Diyarbakır'da üniversiteliler ressam keşfediyor! Kırsalda sanat hareketi başladı

Dicle Üniversitesi (DÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2022 yılında imzalanan protokol kapsamında "Geleceğin Sanatçılarını Keşfediyoruz Projesi" hayata geçirildi.

• 26 Mayıs 2025 - 14:52 • Son Güncelleme:
• 26 Mayıs 2025 - 14:52 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırda üniversiteliler ressam keşfediyor Kırsalda sanat hareketi başladı

Diyarbakır'da yürütülen proje ile akademisyenler, kırsalda geleceğin ressamlarını keşfediyor.

2Diyarbakırda üniversiteliler ressam keşfediyor Kırsalda sanat hareketi başladı

Proje ile 2022'de görsel sanatlar öğretmeni olmayan kırsaldaki 2 ortaokulda akademisyenlerce 250 öğrenciye belirlenen konuda resim yaptırıldı ve başarılı bulunan 31 öğrenci, Güzel Sanatlar Lisesi, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile resim kurslarına yönlendirildi.

3Diyarbakırda üniversiteliler ressam keşfediyor Kırsalda sanat hareketi başladı



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler nedeniyle ara verilen projeye yeniden başlandı.

Proje kapsamında DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Sur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle merkez Sur ilçesinin kırsal Kabasakal Ortaokulunda akademisyenler tarafından çalışma yürütüldü.

4- Yetenekli öğrencileri doğru yönlendirmek istiyoruz

- "Yetenekli öğrencileri doğru yönlendirmek istiyoruz"



DÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, AA muhabirine, projeyi çok önemsediklerini, kırsaldaki öğrencilerin yaşamına dokunmak istediklerini belirtti.

Tespit ettikleri öğrencilerin velilerini okul müdürleriyle beraber fakülteye davet ettiklerini ve yetenekleri konusunda bilgilendirme yaptıklarını anlatan Yıldız, daha sonra onları resme yönlendirdiklerini söyledi.

5Yıldız, şunları kaydetti:

Yıldız, şunları kaydetti:



"Veliden şu tür dönüşler de alıyoruz: 'Çocuğum, resim alanında yetenekli ama ben doktor olmasını istiyorum'. Biz de diyoruz ki: 'Bu, çok daha güzel. Çocuğunuz doktor, mühendis olurken aynı zamanda ikinci bir yeteneği de olacak. Eğer kendisini geliştirirse resim de yapacak. Hem boş zamanlarında rahatlamış olacak hem de yaptığı mesleğe ek olarak sergiler düzenleyecek, insanlara bu alanda kurslar verecek.' Biz yetenekli öğrencileri tespit edip doğru yönlendirmek istiyoruz."

Yıldız, fakültede görsel sanatlar alanında uzman öğretim üyelerinden komisyon oluşturduklarını, komisyon tarafından resimler incelenerek hangi öğrencilerin yetenekli olduğunun belirlendiğini söyledi.