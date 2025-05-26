Diyarbakır'da üniversiteliler ressam keşfediyor! Kırsalda sanat hareketi başladı

Yıldız, şunları kaydetti:





"Veliden şu tür dönüşler de alıyoruz: 'Çocuğum, resim alanında yetenekli ama ben doktor olmasını istiyorum'. Biz de diyoruz ki: 'Bu, çok daha güzel. Çocuğunuz doktor, mühendis olurken aynı zamanda ikinci bir yeteneği de olacak. Eğer kendisini geliştirirse resim de yapacak. Hem boş zamanlarında rahatlamış olacak hem de yaptığı mesleğe ek olarak sergiler düzenleyecek, insanlara bu alanda kurslar verecek.' Biz yetenekli öğrencileri tespit edip doğru yönlendirmek istiyoruz."



Yıldız, fakültede görsel sanatlar alanında uzman öğretim üyelerinden komisyon oluşturduklarını, komisyon tarafından resimler incelenerek hangi öğrencilerin yetenekli olduğunun belirlendiğini söyledi.