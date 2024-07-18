Diyarbakır'da üniversite hastanesinde zehirlenme vakası: Personel ve refakatçi 55 kişi tedavi altında

‘İKİNCİ YEMEĞİ YİYENLER İSHAL, BULANTI İLE KUSMA ŞİKAYETİ YAŞAMIŞTIR’

Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Böçkün, “Tüketilen ürünlerle alakalı bize gelen şikayetler oldu. 6-7 saat sonrasında yemekleri tüketen bazı çalışanlarımız ve bazı hasta yakınları özellikle dün öğlen ilk verilen yemeğin sonrasında ikinci olarak verilen yemeği tüketen çalışanlar ve refakatçiler, ishal, bulantı ve kusma şikayeti yaşamıştır. Dün geceden bu yanadır acile gelmektedirler.