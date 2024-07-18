Diyarbakır'da üniversite hastanesinde zehirlenme vakası: Personel ve refakatçi 55 kişi tedavi altında
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde dün öğle saatlerinde verilen yemekten sonra rahatsızlanan sağlık çalışanları ve refakatçiler zehirlenme şüphesiyle hastanenin acil servisine başvurdu. Hastanede 55 kişinin tedavisi devam ediyor.
Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)
• 18 Temmuz 2024 - 12:49 • Son Güncelleme:
Burak EMEK-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)
• 18 Temmuz 2024 - 12:49 • Son Güncelleme: