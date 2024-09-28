Diyarbakır'da mezarlık alarmı: Sadece 20 günlük kaldı

‘AİLE MEZARLIĞI TALEPLERİNİ KARŞILAYAMIYORUZ’

Alternatifsiz kalmak istemediklerini belirten Saçaklı, aile ve eş mezarlık taleplerini de karşılayamadıklarını söyleyerek, “Pandemi vardı ve ölüm istatistikleri bir anda fırladı. Doğal afet olması durumunda buna hazırlıklı olmak istiyoruz. Bizim bölgede vatandaşlar dini vecibelerini yerine getirme konusunda çok hassasiyet gösteriyor. Biz alternatifsiz kalmak istemiyoruz. Bizim başka planlarımız da var ama bu sefer diğer birimlerimizin faaliyet yürüttüğü yerleri mezarlık alanlarına dönüştürmesi anlamına geliyor. Bu da işleyişte sıkıntı yaratacaktır. Bağıvar’daki 588 dönümlük alan konusunda, yapılan istatistiklere göre bizi 50 ile 60 yıl arası götüreceğini öngörüyoruz. Aile mezarlıkları geçen yıl satıldı. Dolayısıyla aile mezarlığı taleplerini karşılayamıyoruz. Eş mezarlık taleplerini de alan yetersizliğinden dolayı geçici olarak durdurduk. Yeni mezarlığın hazırlığı ve projesi yapıldığında aile ve eş mezarlığı taleplerini karşılayacağız” diye konuştu.