Diyarbakır'da mezarlık alarmı: Sadece 20 günlük kaldı
Diyarbakır'daki 3 mezarlık alanı dolarken, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda ise yaklaşık 20 günlük yer kaldı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklı, yaklaşık 40 yıldır vefat edenlerin Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildiğini ifade ederek, “Defin alanı olarak bu mezarlıkta 15-20 günlük yer kaldı” dedi.
Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)
• 28 Eylül 2024 - 08:30 • Son Güncelleme:
Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)
• 28 Eylül 2024 - 08:30 • Son Güncelleme: