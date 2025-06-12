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Diyarbakır'da lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu! 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti

Diyarbakır’da 13 yıl boyunca nalburluk yapan Fırat Tekin, gökyüzüne duyduğu büyük tutku nedeniyle hayatını tamamen değiştirdi. Evini, iş yerini ve aracını satıp, pilot lisansı alabilmek için büyük bir adım atan Tekin, tek motorlu bir uçak satın alarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Artık bir pilot olan Tekin, uçak tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürerek, gökyüzünde özgürce uçmanın keyfini yaşıyor. Bu cesur adım, azim ve kararlılıkla bir insanın nasıl hayatını değiştirebileceğinin örneği haline gelirken, aynı zamanda kendi hayalini takip etmenin gücünü de gösteriyor.

AA
• 12 Haziran 2025 - 16:52 • Son Güncelleme:
AA
• 12 Haziran 2025 - 16:52 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırda lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti

Bismil ilçesinde babasından kalan nalbur (çivi, kilit, menteşe gibi yapı işlerinde kullanılan malzemeleri satan iş yeri) dükkanını işleten, lise mezunu, 3 çocuk babası Tekin (43) arkadaşlarının yönlendirmesiyle yamaç paraşütü etkinliğine katılıp uçuş yaptı.

2Diyarbakırda lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti

Yamaç paraşütü heyecanının ardından havacılığa ilgi duyan Tekin, eşinin ve çocuklarının da desteğiyle bu tutkusunu mesleğe dönüştürmek için harekete geçti.

3Diyarbakırda lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti

Dicle Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programını bitiren Tekin, bu 2 yıllık eğitimin ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu.

4Diyarbakırda lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti

Evini, iş yerini ve aracını satarak elde ettiği gelirle ticari pilot lisansı, yurt dışında dil eğitimi ve tek motorlu uçak alan Tekin, 13 yıllık zorlu serüvenin ardından farklı illere ticari uçuşlar gerçekleştirmeye başladı.

5Diyarbakırda lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti

Seyahat, tanıtım, turizm ve çeşitli organizasyonlar kapsamında uçuşlar gerçekleştiren Tekin'in mesleği havacılık oldu.

6Diyarbakırda lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti

Büyüdüğü şehri gökyüzünden izleyen Fırat Tekin, AA muhabirine, yamaç paraşütüyle süzülürken gökyüzünün ne kadar heyecan verici olduğunun farkına vardığını söyledi.

7Diyarbakırda lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti

Pilot olmak için araştırma yapmaya başladığını anlatan Tekin, bunun maddi ve manevi olarak uzun bir süreç ve engebeli bir yol olduğunu bildiğini belirtti.

8Diyarbakırda lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti

"Gökyüzüne o kadar aşık oldum ki onun için gemileri yaktım. 13 yıl boyunca dil eğitimi, üniversite eğitimi, pilotaj eğitimi aldım." diyen Tekin, pilotaj eğitiminin zorlu bir süreç olduğunu dile getirdi.

9Diyarbakırda lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti

Tekin, "Hem havacılığa hem de bölgesel turizme katkıda bulunmanın gururu ayrı bir şey. Bu işe giriştiğimde çok büyük emek ve zaman harcadım. Hiç pişman değilim çünkü buna değiyor." dedi.

10Diyarbakırda lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti

Tek motorlu uçağıyla turistik gezilere ve yolcu taşımacılığına yaklaşık 6 ay önce başladığını anlatan Tekin, hafif hava araçlarının kullanımına yönelik pilotluk eğitimi vermek için de eğitimler aldığını kaydetti.