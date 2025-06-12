Diyarbakır'da lise mezunu nalburdu, şimdi pilot oldu! 13 yıl önce başladı, tek hareketi yetti
Diyarbakır’da 13 yıl boyunca nalburluk yapan Fırat Tekin, gökyüzüne duyduğu büyük tutku nedeniyle hayatını tamamen değiştirdi. Evini, iş yerini ve aracını satıp, pilot lisansı alabilmek için büyük bir adım atan Tekin, tek motorlu bir uçak satın alarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Artık bir pilot olan Tekin, uçak tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürerek, gökyüzünde özgürce uçmanın keyfini yaşıyor. Bu cesur adım, azim ve kararlılıkla bir insanın nasıl hayatını değiştirebileceğinin örneği haline gelirken, aynı zamanda kendi hayalini takip etmenin gücünü de gösteriyor.
AA
• 12 Haziran 2025 - 16:52 • Son Güncelleme:
AA
• 12 Haziran 2025 - 16:52 • Son Güncelleme: