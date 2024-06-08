Diyarbakır'da kurban pazarında satıcılara sahte para uyarısı

Besici Ramazan Ertoğan, sahte para konusunda bazı arkadaşlarının mağdur olduğunu belirterek, “Sağ olsun devletimiz bize yardımcı oluyor. Bize gösteriyorlar. Kurban Bayramı yaklaştığı için satışlar oluyor ve sahte para piyasaya sürülmüş. Bundan sonra daha dikkat edeceğiz” dedi. Besici Tekin Menekşe ise, “Broşürlerde bütün detayıyla yazıyor. Hem yazılı hem de görsel olarak anlatılmış” diye konuştu.