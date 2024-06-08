Diyarbakır'da kurban pazarında satıcılara sahte para uyarısı
Diyarbakır’da bayram öncesi 5 ayrı noktada belirlenen kurban satış ve kesim yerlerine giden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekipleri, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini Türkçe ve Kürtçe uygulamalı anlatarak, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.
Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)
• 08 Haziran 2024 - 10:50 • Son Güncelleme:
Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)
• 08 Haziran 2024 - 10:50 • Son Güncelleme: