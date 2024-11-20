Diyarbakır'da Amida Höyük'te heyecanlandıran keşif: Çanakkale gazisine ait olduğu ortaya çıktı
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki 10 bin yıllık Amida Höyük'teki Artuklu Sarayı'nda yapılan kazı çalışmalarında, Çanakkale Savaşı’nda gazi olan bir askere ait olduğu değerlendirilen rozet bulundu. Kazı Başkanı ve Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız, “Muhtemelen bu madalya Çanakkale savaşlarına katılıp, gazi olarak memleketi Diyarbakır’a dönen bir gazi askerimize verilen bir madalyadır. O da Amida Höyük’ün olduğu alanda düşürmüştür” dedi.
• 20 Kasım 2024 - 14:11 • Son Güncelleme:
• 20 Kasım 2024 - 14:11 • Son Güncelleme: