Diyarbakır'da 4 kişinin can verdiği yangın faciası sonrası ortaya çıktı! 35 kişinin hayatını böyle kurtardı
Diyarbakır’da 13 katlı apartmanda çıkan yangında 4 kişi yaşamını yitirdi. Merdivenleri duman basınca, bir nakliyeci eşya taşıma asansörüyle 35 kişiyi kurtardı. “O ara ne başardığımın farkında bile değildim” diyen Emrullah Eligün, trajedinin ortasında kahramana dönüştü.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİKDİYARBAKIR, (DHA)
• 07 Haziran 2025 - 07:48 • Son Güncelleme:
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİKDİYARBAKIR, (DHA)
• 07 Haziran 2025 - 07:48 • Son Güncelleme: