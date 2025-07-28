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Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı

28.07.2025 - 14:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nin doğusunda yürütülen kazılarda Neolitik Dönem'e (MÖ 10.200-6500) ait ızgara planlı dört yapı ve Tunç Çağı'na (3100-1100) tarihlendirilen su kanalına ulaşıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında yürütülen arkeolojik kazılarda bu sezon 60 kişilik ekip tarihin izini sürüyor.

1Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
2Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
3Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
4Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
5Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
6Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
7Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
8Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
9Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
10Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
11Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
12Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
13Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
14Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
15Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı
16Diyarbakır'da 12 bin yıllık gizem çözüldü! İkinci 'Göbeklitepe' keşfi Ergani'de yapıldı