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Diyarbakır yanıyor! Termometreler 46 dereceyi gösterdi, çocuklar süs havuzlarını doldurdu

21.07.2025 - 15:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR, (DHA)-

Diyarbakır'da termometrelerin 46 dereceyi göstermesiyle birlikte, serinlemek isteyen çocuklar çareyi yine tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girmekte buldu. Ali Ömer Karaaslan (11), sürekli buraya gelip serinlemeye çalıştığını ifade ederek, "Hava çok sıcak, 46 derecedir. Ateş gibi, cehennem gibidir' dedi.

1Diyarbakır yanıyor! Termometreler 46 dereceyi gösterdi, çocuklar süs havuzlarını doldurdu

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısı yaptığı Diyarbakır'da termometreler, 46 dereceyi gösterdi.

2Diyarbakır yanıyor! Termometreler 46 dereceyi gösterdi, çocuklar süs havuzlarını doldurdu

Cadde ve sokaklar boş kalırken, çocuklar yine Sur ilçesindeki tarihi Anzele Parkı'nın süs havuzuna akın etti. Yenişehir, Kayapınar ve Bağlar ilçelerinden gelen çocuklar, yaklaşık 1 metre derinlikteki havuza girdi.

3Diyarbakır yanıyor! Termometreler 46 dereceyi gösterdi, çocuklar süs havuzlarını doldurdu

Şehitlik Mahallesi'nden arkadaşlarıyla birlikte Anzele Parkı’na gelen Ali Ömer Karaaslan (11), sürekli buraya gelip serinlemeye çalıştığını ifade ederek, "Hava çok sıcak, 46 derecedir. Ateş gibi, cehennem gibidir. Evde dayanamıyoruz. Buraya gelip biraz serinliyoruz" diye konuştu.