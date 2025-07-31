Diyarbakır ve Batmanlıların ikinci evi burada! Güneydoğu'da serinlik arayanların uğrak noktası oldu!

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Ondan dolayı geldik. Denize giriyoruz. Çok güzel ama tuzlu olduğu için bazen gözümüz yanıyor. Ama olsun serinliyoruz, sıcak değil" diye konuştu. Batman'dan gelen Mehmet Salih İnan ise "Batman'dan geldim. Batman çok sıcaktı. Van'ın serinliğini duyduk, buraya geldik. İyiyiz, eğleniyoruz. Ailece geldik. Birkaç gün kalıp gideceğiz tekrar" dedi.