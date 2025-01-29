Diyarbakır Şehir Hastanesi'nde deprem sırasında bile ameliyat yapılacak! Depreme dayanıklı olarak inşa edilen hastanenin yüzde 80'i bitti

Kaba inşaatımızın yüzde 80’i tamamlanmış durumdadır. İnşaatımız, toplam 260 bin metrekare üzerinde kapalı alan olarak inşa edilip toplamda 400 dönüm üzerinde açık alanda hizmet verecek bir bina olacak. Bu hastanemiz 1000 yatak kapasitesiyle hizmete başlayacak olup bin 400 yatağa kadar çıkabilecek bir kapasitesi olacaktır. Hastanemizin içerisinde 250 poliklinik odası, 316 yoğun bakım yatağı, 38 ameliyathanesiyle hizmet verecek olup ileri derece tıp teknolojinin en üst teknolojisiyle Diyarbakır halkının hizmetinde olacak” dedi.