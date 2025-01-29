Diyarbakır Şehir Hastanesi'nde deprem sırasında bile ameliyat yapılacak! Depreme dayanıklı olarak inşa edilen hastanenin yüzde 80'i bitti
Diyarbakır'da yüzde 80’i tamamlanan 1000 yataklı şehir hastanesinin depreme dayanıklı olması için sismik izolatör kullanıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu, “Depremde ameliyatların da durmayacağı bir şekilde hizmet verebilmesi için 802 sismik izolatörle hastanemiz hizmet verecektir” dedi.
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-
• 29 Ocak 2025 - 12:22 • Son Güncelleme:
Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)-
• 29 Ocak 2025 - 12:22 • Son Güncelleme: