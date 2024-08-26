Diyarbakır Narin'i arıyor! Binlerce araç arandı, 130 kişi ifade verdi, işte son görüldüğü yer
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları, 6’ncı günde sürüyor. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Öte yandan Narin'in arkadaşlarından ikisi ile canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar, Narin'i en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi.
Emrah KIZIL- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)
• 26 Ağustos 2024 - 14:03 • Son Güncelleme:
Emrah KIZIL- Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)
• 26 Ağustos 2024 - 14:03 • Son Güncelleme: