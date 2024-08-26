Diyarbakır Narin'i arıyor! Binlerce araç arandı, 130 kişi ifade verdi, işte son görüldüğü yer

TERLİK BULUNDU, NUMARASI FARKLI

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlar arandı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta gece saatlerinde yol kenarında bir çocuk terliği bulundu. Güran ailesinin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan terlik, Narin'in anne ve babasına gösterildi. Çift, terliğin kızlarına ait olduğunu söyledi. Terlik incelenmek üzere jandarma tarafından laboratuvara götürüldü. Ancak aile daha sonra terlik numarasının Narin'inkinden farklı olduğunu söyledi.