Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında kahreden detaylar ortaya çıktı! Amca koyunlarını, yeğeni de amcasını kurtarmak isterken ölmüş
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında ölen 14 kişiden Ubeydullah (30) ve yeğeni Abdurrahman Buğdaycı'nın (18) akrabaları Hatip Çelebioğlu, "Ubeydullah, alevlerin arasında kalan koyunları getirmeye çalıştı. Yeğeni Abdurrahman da amcasının tek başına olduğunu söyleyip, onu kurtarmaya gitti. Abdurrahman gitmeye çalışırken diğer kuzenleri onu zar zor tutmuş ve gitmesine engel olmaya çalışmış. Ama o kurtarmaya giderken amcasıyla birlikte yangın içerisinde kaldı ve vefat etti" dedi.
Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)
• 22 Haziran 2024 - 18:48 • Son Güncelleme:
Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)
• 22 Haziran 2024 - 18:48 • Son Güncelleme: