Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında kahreden detaylar ortaya çıktı! Amca koyunlarını, yeğeni de amcasını kurtarmak isterken ölmüş

"Yangında ölen çoban Ubeydullah ve Abdurrahman Buğdaycı’nın kuzenleriyim. Ben de çobanlık yapıyordum. Gece saat 22.00 sıralarında karşı mahalle olan Yazçiçeği köyünden rüzgardan dolayı öyle bir ses geliyordu ki sanki taş mı, toprak mı hiç belli değil. Aşırı derecede rüzgar vardı.