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GündemDiyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman? Diyarbakır deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları
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Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman? Diyarbakır deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları

Diyarbakır deprem konutları kura çekiminin yapılacağı tarih merakla bekleniyor. Diyarbakır'da 6 bin 40 deprem konutundan oluşan 321 bloktan bir kısmının inşaatının büyük bölümü tamamlanırken, 3+1 olarak yapılacak konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı. Peki, Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?

• 17 Şubat 2024 - 16:08 • Son Güncelleme:
• 17 Şubat 2024 - 16:08 • Son Güncelleme:
1Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman Diyarbakır deprem konutları ne zaman teslim edilecek Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları

Diyarbakır deprem konutları kura çekimi için inşaatlar devam ediyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen deprem konutları kurasının bu ay içerisinde yapılması bekleniyor. Peki, Diyarbakır deprem konutları ne zaman teslim edilecek?

2DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2023 senesinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde evleri yıkılan Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da depremzedelere yapılan 4 bin 971'i bu ay içerisinde hak sahiplerine dağıtılacak. Kura tarihi henüz açıklanmadı.

3DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Deprem konutları kura sonuçları kura çekiminin ardından E-Devlet hak sahipliği ekranından sorgulanabilecek.

HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI İNŞASI DEVAM EDİYOR

DİYARBAKIR DEPREM KONUTLARI İNŞASI DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde TOKİ tarafından 5 etap halinde 321 bloktan oluşan 6 bin 40 konutunun inşa çalışmalarına başlandı.

5Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman Diyarbakır deprem konutları ne zaman teslim edilecek Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları

Ayrıca Çermik ilçesinde de 15 bloktan oluşan 238 deprem konutunun inşa çalışmalarına başlandı.

Tamamı 3+1 olarak inşa edilen konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı.

Hazro ilçesinde de 3+1 ve 2+1 olacak şekilde 142 konutun da inşa çalışmalarına başlandı.

6Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman Diyarbakır deprem konutları ne zaman teslim edilecek Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce tek katlı, 3+1, brüt 130 metrekare, net 116.57 metrekare olarak projelendirilen 104 köy tipi afet konutunun da yapımına başlandı.

7Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman Diyarbakır deprem konutları ne zaman teslim edilecek Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları

Kent genelinde yapımı süren konutlardan 823'ü ile 36 da köy tipi afet konutu olmak üzere 859'u teslime hazır hale getirildi.

Teslime hazır konutların yol, su, elektrik, kanalizasyon, ada içi yollar, telefon hatları, çevre aydınlatma, peyzaj ve ada içi yeşil alan çalışmaları da eş zamanlı tamamlandı.