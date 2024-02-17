Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman? Diyarbakır deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları
Diyarbakır deprem konutları kura çekiminin yapılacağı tarih merakla bekleniyor. Diyarbakır'da 6 bin 40 deprem konutundan oluşan 321 bloktan bir kısmının inşaatının büyük bölümü tamamlanırken, 3+1 olarak yapılacak konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı. Peki, Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman?
• 17 Şubat 2024 - 16:08 • Son Güncelleme:
• 17 Şubat 2024 - 16:08 • Son Güncelleme: