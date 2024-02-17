Diyarbakır deprem konutları kura çekimi ne zaman? Diyarbakır deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Diyarbakır deprem konutları kura sonuçları

Ayrıca Çermik ilçesinde de 15 bloktan oluşan 238 deprem konutunun inşa çalışmalarına başlandı.



Tamamı 3+1 olarak inşa edilen konutlar, brüt 105 metrekare, net ise 85 metrekare olarak planlandı.



Hazro ilçesinde de 3+1 ve 2+1 olacak şekilde 142 konutun da inşa çalışmalarına başlandı.