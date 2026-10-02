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Dışarıdan alınmıyor, Elazığ’da üretiliyor! Kışın renkleri için düğmeye basıldı

02.10.2026 - 15:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Elazığ Belediyesi, kış aylarında kentin park, yeşil alan ve kavşaklarını renklendirecek hercai menekşelerin üretimi için düğmeye bastı. Belediyenin kendi imkânlarıyla Cip Sera Alanı’nda ekilen tohumlar, yetiştirildikten sonra kentin dört bir yanına dikilecek.

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1Dışarıdan alınmıyor, Elazığ’da üretiliyor! Kışın renkleri için düğmeye basıldı

Kentin dört bir yanını estetik bir görünüme kavuşturmayı hedefleyen Elazığ Belediyesi, tamamen kendi imkanları çerçevesinde Cip Sera Alanı’nda mevsimlik çiçek üretim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

2Dışarıdan alınmıyor, Elazığ’da üretiliyor! Kışın renkleri için düğmeye basıldı

Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, kış mevsimine özel hercai menekşelerinin tohum ekimi gerçekleştiriliyor.

3Dışarıdan alınmıyor, Elazığ’da üretiliyor! Kışın renkleri için düğmeye basıldı

Serada yetiştirilecek olan hercai menekşelerinin filizlenip yeterli olgunluğa ulaştıktan sonra kent genelindeki park, yeşil alanlar ve kavşaklarda yer alan çiçek parterlerine dikimi yapılacak. Kış şartlarına ve soğuk havaya karşı dayanıklı yapısıyla bilinen hercai menekşeleri, kent estetiğine katkı sunarak rengarenk bir görünüm sağlayacak.

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