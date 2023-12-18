Diri fay hatları haritası açıklandı! 45 ilde onlarca bölge tehlike altında
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma yol açmıştı. Bu depremin üzerinden 11 aya yakın bir süre geçmesinin ardından Yalova'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem yine kendisini hatırlattı. Büyük endişe yaşayan vatandaşlar fay hatlarının hangi bölgelerden etkin olduğunu merak ediyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı. İşte diri fay hatlarının olduğu bölgeler...
• 18 Aralık 2023 - 18:36 • Son Güncelleme:
• 18 Aralık 2023 - 18:36 • Son Güncelleme: