Diri fay hatları haritası açıklandı! 45 ilde onlarca bölge tehlike altında

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde yıkıma yol açmıştı. Bu depremlerin üzerinden 11 aya yakın bir süre geçmesinin ardından Yalova Çınarcık'ta 4.1 şiddetinden bir deprem meydana geldi Bu deprem hangi bölgelerin risk altında olduğunu hatırlattı.