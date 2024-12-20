Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı: 5 yıl hapis istemi!
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ‘azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada hakim tarafından cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiği açıklandı. Mütalaada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında “Birden fazla kişi ile silahlı tehdide azmettirme” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
İHA
• 20 Aralık 2024 - 12:47 • Son Güncelleme:
İHA
• 20 Aralık 2024 - 12:47 • Son Güncelleme: