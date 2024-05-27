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Gündem Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabun satarak 1 milyar TL gelir!
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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabun satarak 1 milyar TL gelir!

Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Savcılığın tespitine göre Dilan Polat, ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Şirket şirket gezdirilen bu paranın ne kadarının gerçek ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK raporuyla belirlenecek.

• 27 Mayıs 2024 - 09:33 • Son Güncelleme:
• 27 Mayıs 2024 - 09:33 • Son Güncelleme:
1 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabun satarak 1 milyar TL gelir

Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 16'sının tutuklu olduğu şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma titizlikle sürerken, soruşturma dosyasındaki son gelişme ve tespitler ortaya çıktı.

2 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabun satarak 1 milyar TL gelir

Savcılığın tespitlerine göre, ilk etapta şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu detaylı bir inceleme yapıldı.

3 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabun satarak 1 milyar TL gelir

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; ünlü bir online satış platformundan 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.'ye milyonlarca liralık 'influencer' ücreti gönderildiği belirlendi.

4 ORGANİZE KARA PARA AKLAMA

ORGANİZE KARA PARA AKLAMA

Ayrıca Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin yine aynı satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaptığı, böylece yine milyonlarca lira kazandığı saptandı. Dilan Polat'ın güzellik merkezine ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satışı yaptığı tespiti soruşturma dosyasında yer alırken, influencerlık ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu dikkat çekti.

5 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabun satarak 1 milyar TL gelir

Paraların Engin ve Dilan Polat'ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket arasında gezdirilip, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat'ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi.

6 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabun satarak 1 milyar TL gelir

Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu saptaması da yapılırken, toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK'ın hazırlayacağı nihai raporla belirlenecek.

7 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabun satarak 1 milyar TL gelir

Öte yandan savcılık dosyadaki iddiaları her yönüyle araştırıp incelemeyi sürdürüyor. Araştırılan hususların en başında gelen en önemli konulardan biri kara para aklama. Soruşturma kapsamında şüphelilerin Engin ve Dilan Polat ile hareket ederek organize bir yapı dahilinde hareket edip, yasal olmayan yollardan elde edilen malvarlığı değerlerini yani kara parayı akladıkları yönünde kuvvetli iddialar mevcut.

8 BAHİS PARASI ŞİRKETTE TEMİZE ÇIKARILIYOR

BAHİS PARASI ŞİRKETTE 'TEMİZE' ÇIKARILIYOR

Yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin şüphelilere ait şirketlerce temize çıkarılmaya yani aklanmaya çalışıldığı hususlarının da dikkatle araştırıldığı öğrenildi. Savcılığın bu iddiaları delillendirmek için kapsamlı incelemeler ve ilgili kurumlarla yazışmalar yaptığı da edinilen bilgiler arasında.

9 GELİR KAYNAKLARI YASA DIŞI FAALİYETLERDEN İDDİASI

'GELİR KAYNAKLARI YASA DIŞI FAALİYETLERDEN' İDDİASI

Engin ve Dilan Polat ile akrabaları ve çalışanları olan şüphelilere ait 15 şirketin faaliyetleri kapsamında elde ettikleri yüksek tutarlı gelirlerin kaynağı araştırılıyor.

10 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabun satarak 1 milyar TL gelir

Gelirlerin büyük kısmının kaynağının gerçek hizmet ve mal alım satımından kaynaklanmadığı ve yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği iddiası da araştırılan konuların başında.