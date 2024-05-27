Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Sabun satarak 1 milyar TL gelir!
Engin ve Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Savcılığın tespitine göre Dilan Polat, ünlü bir online satış platformundan bir kısmı sabun satışı ve influencer ücreti adı altında 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştı. Şirket şirket gezdirilen bu paranın ne kadarının gerçek ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK raporuyla belirlenecek.
• 27 Mayıs 2024 - 09:33 • Son Güncelleme:
• 27 Mayıs 2024 - 09:33 • Son Güncelleme: