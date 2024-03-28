Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu! Mahkemede gözyaşları sel oldu
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, geçtiğimiz Kasım ayında gözaltına alınmıştı. Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Nez Demir’den şikayetçi olmuştu. Bugün gerçekleşen ilk celsede Polat, şikayetinden vazgeçti. İki arkadaş duruşmada ağlayarak ifade verdi. Dilan Polat’ın Şule adlı yardımcısı Shaklo Khaydarova, geçtiğimiz aylarda Özbekistan’a gönderildi. Şimdi de ülkesinde gece kulübü açtığı ortaya çıktı.
İSTANBUL (İHA)
• 28 Mart 2024 - 14:05 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (İHA)
• 28 Mart 2024 - 14:05 • Son Güncelleme: