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Gündem Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu! Mahkemede gözyaşları sel oldu
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Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu! Mahkemede gözyaşları sel oldu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, geçtiğimiz Kasım ayında gözaltına alınmıştı. Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Nez Demir’den şikayetçi olmuştu. Bugün gerçekleşen ilk celsede Polat, şikayetinden vazgeçti. İki arkadaş duruşmada ağlayarak ifade verdi. Dilan Polat’ın Şule adlı yardımcısı Shaklo Khaydarova, geçtiğimiz aylarda Özbekistan’a gönderildi. Şimdi de ülkesinde gece kulübü açtığı ortaya çıktı.

İSTANBUL (İHA)
• 28 Mart 2024 - 14:05 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (İHA)
• 28 Mart 2024 - 14:05 • Son Güncelleme:
1 Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu Mahkemede gözyaşları sel oldu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Fenomen Nez Demir’den şikayetçi olmuştu.

2 Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu Mahkemede gözyaşları sel oldu

Nez Demir hakkında, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı.

3 Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu Mahkemede gözyaşları sel oldu

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı.

4 Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu Mahkemede gözyaşları sel oldu

Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

5 Duruşma boyunca ağladılar

Duruşma boyunca ağladılar

Duruşmada söz verilen Nez Demir gözyaşları içinde, “Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar” dedi.

6 Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu Mahkemede gözyaşları sel oldu

Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti. Mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.

7 YARDIMCISI GECE KULÜBÜ AÇTI

YARDIMCISI GECE KULÜBÜ AÇTI

Dilan Polat’ın Şule adlı yardımcısı Shaklo Khaydarova, geçtiğimiz aylarda Özbekistan’a gönderildi. Şimdi de ülkesinde gece kulübü açtığı ortaya çıktı.

8 Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu Mahkemede gözyaşları sel oldu

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, geçtiğimiz Kasım ayında gözaltına alındı.

9 Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu Mahkemede gözyaşları sel oldu

Kara para aklamaktan vergi kaçakçılığına kadar çok sayıda iddia ile suçlandı tutuklandı. Mal varlıkları dondurulurken Polat Ailesi'nin çalışanları da mercek altına alındı.

10 Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu Mahkemede gözyaşları sel oldu

Onlar arasında en dikkat çeken isim ise Özbekistanlı Shaklo Khaydarova adlı kadındı.

11 Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu Mahkemede gözyaşları sel oldu

Dilan Polat ile çektiği videolarla tanınan ve Şule olarak anılan Khaydarova, akrabalarını çağırdı. Polatlar tutuklanırken onların villasında kalmaya başladı.

12 Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu Mahkemede gözyaşları sel oldu

Kaçak çalıştığı anlaşılınca gözaltına alınıp ülkesine yollandı. İşte Şule ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Polat'ın bakıcısının Özbekistan'da gece kulübü açtığı ortaya çıktı.

13 Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu Mahkemede gözyaşları sel oldu

Şule, oldukça lüks olan gece kulübünden bir fotoğraf paylaştı. Gelen tebrikleri videoda yayınladı. Hatta son derece lüks barında video çekip sosyal medyadan dosta düşmana mesaj gönderdi: Keyfim yerinde.

14 Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu Mahkemede gözyaşları sel oldu

Herkes Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Khaydarova'nın bu parayı nereden bulduğunu merak etmeye başladı. Bu arada Khaydarova daha önce de kendisine bir ev almıştı. Ayrıca lüks mağazalarda alışveriş yaparken objektiflere yansımıştı.