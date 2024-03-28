Dilan Polat hakaret içerikli mesajlar sonrası Nez Demir’den şikayetçi olmuştu! Mahkemede gözyaşları sel oldu

Herkes Dilan Polat'ın kara kutusu olarak bilinen Khaydarova'nın bu parayı nereden bulduğunu merak etmeye başladı. Bu arada Khaydarova daha önce de kendisine bir ev almıştı. Ayrıca lüks mağazalarda alışveriş yaparken objektiflere yansımıştı.