Dilan Çiçek Deniz'den yeni imaj! Yeni proje için sarıdan vazgeçti!

'KARAKTERİM ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Geçtiğimiz gün de Etilerde görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, son projesiyle alakalı konuşmuş ve "Çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında" açıklamasını yapmıştı. Sarı saçlı halinin ABD'li yıldız Angelina Jolie’ye benzetildiği hatırlatılan oyuncu, "Çok teşekkür ediyorum, ne güzel bir iltifat” demişti.