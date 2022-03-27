Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinDilan Çiçek Deniz'den yeni imaj! Yeni proje için sarıdan vazgeçti!
HaberlerMagazin Haberleri Dilan Çiçek Deniz'den yeni imaj! Yeni proje için sarıdan vazgeçti!
• 27 Mart 2022 - 12:02 • Son Güncelleme:

Dilan Çiçek Deniz'den yeni imaj! Yeni proje için sarıdan vazgeçti!

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde ani bir değişiklik yaparak saçlarını sarıya boyatmıştı. Oyuncu yeni projesi için sarı saçlarından vazgeçmek zorunda kaldı. Dilan Çiçek Deniz yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.

• 27 Mart 2022 - 12:02 • Son Güncelleme:
1Dilan Çiçek Denizden yeni imaj Yeni proje için sarıdan vazgeçti
ABONE OL

Şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı.

2SARIŞIN OLMUŞTU

SARIŞIN OLMUŞTU

27 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz, yeni imajını; "Robot Sophia diyebilir miyiz?" notuyla paylaşmıştı. Güzel oyuncunun paylaşımına hayranlarından beğeni ve yorum yağmıştı. Oyuncunun sarışın hali, çoğunlukla beğenilmemişti.

3YENİ KARAKTER YÜKLENİYOR

'YENİ KARAKTER YÜKLENİYOR'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, projesinin çekimleri tamamlanınca eski haline döndü. Kuaförde saçlarını boyattığı anları yayınlayan Deniz, paylaşımına "Yeni karakter yükleniyor" notunu düştü. Ünlü isim, ardından da aynada verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

4KARAKTERİM ÇOK HOŞUMA GİTTİ

'KARAKTERİM ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

Geçtiğimiz gün de Etilerde görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, son projesiyle alakalı konuşmuş ve "Çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında" açıklamasını yapmıştı. Sarı saçlı halinin ABD'li yıldız Angelina Jolie’ye benzetildiği hatırlatılan oyuncu, "Çok teşekkür ediyorum, ne güzel bir iltifat” demişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Meryem Uzerli İstanbul'dan paylaştı,yorum yağdı! 'Kraliçe geri döndü'

Meryem Uzerli İstanbul'dan paylaştı,yorum yağdı! 'Kraliçe geri döndü'

Buse Varol'dan romantik paylaşım! 'Karısını hiç unutmaz'

Buse Varol'dan romantik paylaşım! 'Karısını hiç unutmaz'

Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in bir de eşine bakın!

Adı Sevgi dizisinin 'Emir'i Yunus Emre Yıldırımer'in bir de eşine bakın!

Dilan Çiçek Deniz'den yeni imaj! Yeni proje için sarıdan vazgeçti!

Dilan Çiçek Deniz'den yeni imaj! Yeni proje için sarıdan vazgeçti!