Dilan Çiçek Deniz'den yeni imaj! Yeni proje için sarıdan vazgeçti!
Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde ani bir değişiklik yaparak saçlarını sarıya boyatmıştı. Oyuncu yeni projesi için sarı saçlarından vazgeçmek zorunda kaldı. Dilan Çiçek Deniz yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.
Şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la (38) nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz, 'Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filmi için imajını yenilemiş, saçlarını sarıya boyatmıştı.
'YENİ KARAKTER YÜKLENİYOR'
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, projesinin çekimleri tamamlanınca eski haline döndü. Kuaförde saçlarını boyattığı anları yayınlayan Deniz, paylaşımına "Yeni karakter yükleniyor" notunu düştü. Ünlü isim, ardından da aynada verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
'KARAKTERİM ÇOK HOŞUMA GİTTİ'
Geçtiğimiz gün de Etilerde görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, son projesiyle alakalı konuşmuş ve "Çekimlerimiz bitti. Çok güzel geçti, umarım siz de seversiniz. Enteresan bir karakterde göreceksiniz beni. Çok hoşuma gitti karakterim. Şimdi bahsedemiyorum, yakında" açıklamasını yapmıştı. Sarı saçlı halinin ABD'li yıldız Angelina Jolie’ye benzetildiği hatırlatılan oyuncu, "Çok teşekkür ediyorum, ne güzel bir iltifat” demişti.