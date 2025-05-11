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GündemDikenli sarmaşık, onun elinde esere dönüşüyor! 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor
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Dikenli sarmaşık, onun elinde esere dönüşüyor! 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor

Ordu'da, 16 yaşından bu yana dikenli sarmaşıklardan ördüğü balık sepetlerini satarak geçimini sağlayan Turgut Özcan (61), “45 yıldır balık sepeti örüyorum. Şu an geleneksel yöntemlerle bu sepetleri yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu işi, mahallemizdeki yaşlı bir amcadan öğrendim. Dağlık bölgelere gidip, orada kendiliğinden yetişen yabani diken sarmaşıklarını kesiyorum. Dikenleri kazıyıp, pürüzsüz hale getiriyorum. Dikenlerini soyduğum bu sarmaşıkları 15 gün boyunca kurutuyorum” dedi.

Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)-
• 11 Mayıs 2025 - 13:02 • Son Güncelleme:
Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)-
• 11 Mayıs 2025 - 13:02 • Son Güncelleme:
1Dikenli sarmaşık, onun elinde esere dönüşüyor 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde yaşayan Turgut Özcan, 45 yıldır dikenli sarmaşıklardan balık sepeti örerek geçimini sağlıyor.

2Dikenli sarmaşık, onun elinde esere dönüşüyor 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor

Günde bir sepet ören Özcan, ördüğü sepetlere il dışından bile talep olduğunu belirterek, “Bu işi, mahallemizdeki yaşlı bir amcadan öğrendim.

3Dikenli sarmaşık, onun elinde esere dönüşüyor 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor

Dağlık bölgelere gidip, orada kendiliğinden yetişen yabani diken sarmaşıklarını kesiyorum. Dikenleri kazıyıp, pürüzsüz hale getiriyorum. Dikenlerini soyduğum bu sarmaşıkları 15 gün boyunca kurutuyorum.

4Dikenli sarmaşık, onun elinde esere dönüşüyor 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor

Daha sonra kuruyan bu sarmaşıkları yağmurda dışarıda bırakıyorum. Yağmur yağdıkça ıslanan kuru sarmaşıklar bu sayede gevşiyor. Ana malzememiz hazır duruma gelince, balık sepetini örmeye başlıyorum.

5Dikenli sarmaşık, onun elinde esere dönüşüyor 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor

Önce balık sepetinin boru kısmını örmeye başlıyorum ve diğer kısımlar buna göre şekilleniyor. Bu sepetler, çok eskiden beri balık yakalamak için kullanılır. Balık sepetinin çalışma mantığı da çok basittir.

6Dikenli sarmaşık, onun elinde esere dönüşüyor 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor

Balıkların sepete girmesi için, sepetin giriş kısmına ve içine kuru ekmek parçaları koymanız gerekiyor. Daha sonra ise sepetin suda batması için içine taş koyarak ağırlık oluşturmalısınız.

7Dikenli sarmaşık, onun elinde esere dönüşüyor 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor

Akşam üstü balık sepetini suya bu şekilde atıp, sabah çıkardığınızda içinde balıkların olduğunu göreceksiniz” diye konuştu.

8Dikenli sarmaşık, onun elinde esere dönüşüyor 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor

Öte yandan, balık sepeti örme geleneğinin, endüstriyel üretime yenik düştüğünü belirten Özcan, “Şimdi bu sepetleri çelik veya sert plastik kullanarak fabrikalarda seri üretim yapıyorlar. Fileden bile yapılanlar var.

9Dikenli sarmaşık, onun elinde esere dönüşüyor 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor

Balıkçıların çoğu artık bunları tercih ediyor. Eski usul balık sepeti örme geleneği maalesef yok oluyor. 45 yıldır balık sepeti örüyorum. Şu an geleneksel yöntemlerle bu sepetleri yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez” dedi.