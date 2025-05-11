Dikenli sarmaşık, onun elinde esere dönüşüyor! 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor
Ordu'da, 16 yaşından bu yana dikenli sarmaşıklardan ördüğü balık sepetlerini satarak geçimini sağlayan Turgut Özcan (61), “45 yıldır balık sepeti örüyorum. Şu an geleneksel yöntemlerle bu sepetleri yapan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu işi, mahallemizdeki yaşlı bir amcadan öğrendim. Dağlık bölgelere gidip, orada kendiliğinden yetişen yabani diken sarmaşıklarını kesiyorum. Dikenleri kazıyıp, pürüzsüz hale getiriyorum. Dikenlerini soyduğum bu sarmaşıkları 15 gün boyunca kurutuyorum” dedi.
Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)-
• 11 Mayıs 2025 - 13:02 • Son Güncelleme:
Emrah GEMİCİOĞLU/ORDU, (DHA)-
• 11 Mayıs 2025 - 13:02 • Son Güncelleme: