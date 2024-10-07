Didim'de sokak köpeklerine yeni hayat! İngiliz çift 200 köpeği tedavi ettirip yurtdışında sahiplendirdi

Hayatlarında hep bir evcil hayvan olduğunu söyleyen Lynn Dulladge, yola çıktıklarındaki amaçlarıyla, şu an ki durumu, espriyle şekilde şöyle anlattı: “Hayatımızda hep bir evcil hayvan olmuştu. İngiltere’de hep çalıştığımız için onlara zaman ayıramadık. Ama şimdi sokak köpeklerinin yaşaması, korunması ve bakımı için çalışıyoruz. Biz rahat bir emeklilik için gelmiştik. Şimdi full-time çalışıyoruz ama maaş yok. Bütün maaşımızı hayvanlara harcıyoruz. Planımız bir ev alıp, Türkiye’yi gezmekti. Ama köpekler yüzünden uzağa gidemedik. Burada çok mutluyuz ve geri dönmeyi hiç düşünmüyoruz. Ama bir hayalimiz daha var. Belediye, devlet ya da bir hayırsever yer gösterirse, barınakta yaşamaları mümkün olmayan yaşlı ve sakat hayvanların, ömürlerinin son günlerini geçireceği bir yaşam alanı oluşturmak.”