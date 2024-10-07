Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemDidim'de sokak köpeklerine yeni hayat! İngiliz çift 200 köpeği tedavi ettirip yurtdışında sahiplendirdi
HaberlerGündem Haberleri Didim'de sokak köpeklerine yeni hayat! İngiliz çift 200 köpeği tedavi ettirip yurtdışında sahiplendirdi

Didim'de sokak köpeklerine yeni hayat! İngiliz çift 200 köpeği tedavi ettirip yurtdışında sahiplendirdi

2007’de emekli olur olmaz Didim’e yerleşen İngiliz çift, 17 yılda hasta olan 200 köpeği tedavi ettirip yurtdışında sahiplendirdi.

• 07 Ekim 2024 - 08:59 • Son Güncelleme:
• 07 Ekim 2024 - 08:59 • Son Güncelleme:
1Didimde sokak köpeklerine yeni hayat İngiliz çift 200 köpeği tedavi ettirip yurtdışında sahiplendirdi

İngiliz eğitmen asistanı Lynn Dulladge (66) ile sistem ve network mühendisi eşi Roy Allan Dulladge (72), 2007’de emekli oldu. İngiliz çift, emekli olduktan sonra 1999’dan beri tatil için geldikleri ve hayran kaldıkları Türkiye’ye yerleşme kararı aldı.

2Didimde sokak köpeklerine yeni hayat İngiliz çift 200 köpeği tedavi ettirip yurtdışında sahiplendirdi

Hürriyet'ten Fatoş Aksu'nun haberine göre Londra’daki evlerini satan çift, 2 valiz ve 4 yaşındaki Rolly ismindeki köpeklerini yanlarına alıp 2007’de Aydın’da Didim’e bağlı Akbük Mahallesi’ne taşındı.

3Didimde sokak köpeklerine yeni hayat İngiliz çift 200 köpeği tedavi ettirip yurtdışında sahiplendirdi

,Dulladge çifti, yıllardır kurdukları rahat bir emeklilik hayatını yaşamak için satın aldıkları evde, şimdi 7 köpek, çok sayıda kedi ve bir de tavşan ile yaşıyor. “Didim Hayvanları Arkadaşları” olarak, çoğunluğu İngilizlerden oluşan hayvanları yürütme grubunu oluşturdular. İki blok ve padok adı verilen birkaç kabinden oluşan barınağın kapasitesini artırıp, kendi imkanlarıyla 200’ün üzerinde hasta köpeği tedavi ettirip, başta İngiltere olmak üzere, Avrupa’da yeni yuvalarına kavuşturdular.

4Didimde sokak köpeklerine yeni hayat İngiliz çift 200 köpeği tedavi ettirip yurtdışında sahiplendirdi



Dulladge çifti, kurdukları resmi dernek ve gönüllülerin katkısıyla, barınakta yeterli personel olmadığı için tekli padoklarda yaşayan köpekleri gezdiriyor, barınağa ilaç, tıbbı ve tüketim malzemesi tedarik ediyor.

5Didimde sokak köpeklerine yeni hayat İngiliz çift 200 köpeği tedavi ettirip yurtdışında sahiplendirdi

Hayatlarında hep bir evcil hayvan olduğunu söyleyen Lynn Dulladge, yola çıktıklarındaki amaçlarıyla, şu an ki durumu, espriyle şekilde şöyle anlattı: “Hayatımızda hep bir evcil hayvan olmuştu. İngiltere’de hep çalıştığımız için onlara zaman ayıramadık. Ama şimdi sokak köpeklerinin yaşaması, korunması ve bakımı için çalışıyoruz. Biz rahat bir emeklilik için gelmiştik. Şimdi full-time çalışıyoruz ama maaş yok. Bütün maaşımızı hayvanlara harcıyoruz. Planımız bir ev alıp, Türkiye’yi gezmekti. Ama köpekler yüzünden uzağa gidemedik. Burada çok mutluyuz ve geri dönmeyi hiç düşünmüyoruz. Ama bir hayalimiz daha var. Belediye, devlet ya da bir hayırsever yer gösterirse, barınakta yaşamaları mümkün olmayan yaşlı ve sakat hayvanların, ömürlerinin son günlerini geçireceği bir yaşam alanı oluşturmak.”