Didim tarım şenliği coşkuyla başladı! 18 Ekim'e kadar sürecek
Didim Belediyesi tarafından "Topraktan Geleceğe: Üreten Didim" temasıyla düzenlenen Didim Tarım Şenliği, Akyeniköy’de başladı. Yerel üreticileri, tarımsal ürünleri ve bölgenin üretim kültürünü bir araya getiren şenlikte stantlar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Zeytinden sofralara uzanan üretim sürecini yansıtan ürünler, üreticilerin emeğini ve Didim’in tarımsal zenginliğini ön plana çıkarıyor.
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15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde başlayan şenlikte, tarımsal üretime katkı sunan kadın üreticilerin emeği de öne çıkıyor. Yerel ürünlerin tanıtılmasına ve üreticilerle ziyaretçilerin bir araya gelmesine imkan sağlayan etkinlik, 18 Ekim’e kadar farklı programlarla devam edecek.16 Ekim Cuma günü stantlar 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Park Sahne’de Tarımda Ortak Akıl teması ile saat 14.00’te "Yerelde Tarım", saat 15.00’te ise "Değişen İklim, Dönüşen Tarım" başlıklı söyleşiler gerçekleştirilecek. Söyleşilerde yerel tarım ve iklim değişiminin tarımsal üretim üzerindeki etkileri ele alınacak.
17 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’de Şehit Soner Turan İlkokulu önünden başlayacak Kadın Çiftçiler Traktör Korteji, şenlik alanına ulaşacak. Saat 12.30’da stant gezisiyle devam edecek programda, 13.00’te Ana Sahne’de açılış konuşmaları gerçekleştirilecek. Saat 13.30’da Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu Gösterisi, 14.00’te Didim Belediyesi Halk Oyunları Gösterisi sahnelenecek. Günün söyleşisi ise saat 15.00’te Ana Sahne’de "Toprağa Dokunan Kadınlar" başlığıyla düzenlenecek.18 Ekim Pazar günü stantlar saat 10.00’da açılacak. Saat 13.00’te Ana Sahne’de yerel sanatçılar konser verecek. Saat 14.30-17.30 arasında Park Sahne’de düzenlenecek atölyelerde salamura zeytin kurma, çocuklarla turşu kurma, anne-çocuk zeytin kırma, çelik alma ile üretim, kompost yapımı ve dağıtımı etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, toprağın bereketini üreticilerin emeğiyle buluşturan Didim Tarım Şenliği’ne tüm halkı davet etti. Yerel üretimin desteklenmesinin ve tarımsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Başkan Hatice Gençay, üreticilerin emeklerinin görünür kılındığı, kadın çiftçilerin katkılarının da öne çıktığı şenlikte tüm halkı bir araya gelmeye çağırdı.16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde Akyeniköy’de devam edecek Didim Tarım Şenliği; yerel ürün stantları, söyleşiler, gösteriler, konser ve atölyelerle üretimin ve paylaşmanın buluşma noktası olacak.