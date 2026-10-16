Didim tarım şenliği coşkuyla başladı! 18 Ekim'e kadar sürecek

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, toprağın bereketini üreticilerin emeğiyle buluşturan Didim Tarım Şenliği’ne tüm halkı davet etti. Yerel üretimin desteklenmesinin ve tarımsal değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çeken Başkan Hatice Gençay, üreticilerin emeklerinin görünür kılındığı, kadın çiftçilerin katkılarının da öne çıktığı şenlikte tüm halkı bir araya gelmeye çağırdı.16, 17 ve 18 Ekim tarihlerinde Akyeniköy’de devam edecek Didim Tarım Şenliği; yerel ürün stantları, söyleşiler, gösteriler, konser ve atölyelerle üretimin ve paylaşmanın buluşma noktası olacak.