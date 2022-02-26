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GalatasarayDevre arasında 4 futbolcu gitmişti! Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...
HaberlerGalatasaray Haberleri Devre arasında 4 futbolcu gitmişti! Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...
• 26 Şubat 2022 - 14:30 • Son Güncelleme:

Devre arasında 4 futbolcu gitmişti! Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...

Devre arasında Luyindama, Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara'yı gönderen Galatasaray yönetimi sezon sonunda 9 futbolcuyla daha yollarını ayıracak. Fatih Terim'in projesinden sadece Nelsson'un yeri garanti...

• 26 Şubat 2022 - 14:30 • Son Güncelleme:
1Devre arasında 4 futbolcu gitmişti Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...
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Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de pazar akşamı 42. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 41 lig maçından 27'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 95 golüne, yeşil-mavililer 42 golle karşılık verebildi.

2Devre arasında 4 futbolcu gitmişti Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında 2 kez yenildi. İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 20 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 49 golüne, Çaykur Rizespor 17 golle karşılık verdi.

3Devre arasında 4 futbolcu gitmişti Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0'lık skorla elde etti.

4Devre arasında 4 futbolcu gitmişti Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 41 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 41 maçın 38'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.

5Devre arasında 4 futbolcu gitmişti Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz çarşamba günü menajerlere ödenen ücretleri açıklarken, sarı-kırmızılı kulübün bu temsilcilere astronomik paralar akıttığı ortaya çıkmıştı.

6Devre arasında 4 futbolcu gitmişti Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...

Kendi başkanlığında da menajerlere 4 milyon Euro veren Elmas'ın, sezon başında yaptığı transferlerden sadece 1 oyuncunun Göztepe maçında oynaması dikkat çekti.

7Devre arasında 4 futbolcu gitmişti Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...

Cimbom'un, İzmir ekibini 3-2 yendiği karşılaşmada sezon başında kadroya katılan isimlerden bir tek Nelsson ilk 11'de ter döktü. 6.5 milyon Euro bonservis verilen Cicaldau, 4 milyon Euro'ya alınan Berkan, 2 milyon Euro'ya transfer edilen Barış Alper ve 1 milyon Euro ödenen Sacha Boey kulübedeydi. Ayrıca 5.2 milyon Euro'luk Morutan da maç kadrosuna alınmamıştı.

8Devre arasında 4 futbolcu gitmişti Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...

Yaz ayı transfer sezonunda Fatih Terim’in listesine göre hareket eden ve birçok oyuncuyu renklerine bağlayan Galatasaray o futbolcuların hemen hemen hepsiyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

9Devre arasında 4 futbolcu gitmişti Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...

Geleceğin kadrosunu inşa etme adına Cicaldau ve Morutan’ı Romanya’dan getirten sarı kırmızılıların iki orta sahaya da teşekkür edeceği anlaşılırken, genç kramponların maaşlarının düşük olması transferde Galatasaraylı yöneticilerin elini güçlendiriyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Sampdoria’nın Cicaldau’yu istediği kaydedilirken, Morutan’ın kiralama yöntemiyle takımdan gönderileceği ifade edildi.

10Devre arasında 4 futbolcu gitmişti Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...

Morutan ve Cicaldau planlarını şimdiden yapan Burak Elmas’ın Van Aanholt, sakatlık durumuna göre Boey, Brentford’dan kiralık gelen Halil Dervişoğlu’yla da bağlarını koparacağı aktarılırken, sözleşmeleri sona erecek olan Babel-Feghouli ve Ara Turan’a da güle güle denecek.

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Pulgar ve Pena’nın daha şimdiden eşyalarını topladığı bilgisi gelirken, Galatasaray’da ayrılık sayısının en az 9 olacağı vurgulandı.

12Devre arasında 4 futbolcu gitmişti Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...

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