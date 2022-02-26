Devre arasında 4 futbolcu gitmişti! Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 41 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 41 maçın 38'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.