Devre arasında 4 futbolcu gitmişti! Nelsson hariç hiçbiri olmadı 9 ayrılık daha...
Devre arasında Luyindama, Sekidika, Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Kara'yı gönderen Galatasaray yönetimi sezon sonunda 9 futbolcuyla daha yollarını ayıracak. Fatih Terim'in projesinden sadece Nelsson'un yeri garanti...
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de pazar akşamı 42. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 41 lig maçından 27'sini Galatasaray, 7'sini Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-kırmızılı ekibin 95 golüne, yeşil-mavililer 42 golle karşılık verebildi.
Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında 2 kez yenildi. İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul'da 20 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 2 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İstanbul'da Galatasaray'ın toplam 49 golüne, Çaykur Rizespor 17 golle karşılık verdi.
Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize'deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 41 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 41 maçın 38'inde fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçtiğimiz çarşamba günü menajerlere ödenen ücretleri açıklarken, sarı-kırmızılı kulübün bu temsilcilere astronomik paralar akıttığı ortaya çıkmıştı.
Cimbom'un, İzmir ekibini 3-2 yendiği karşılaşmada sezon başında kadroya katılan isimlerden bir tek Nelsson ilk 11'de ter döktü. 6.5 milyon Euro bonservis verilen Cicaldau, 4 milyon Euro'ya alınan Berkan, 2 milyon Euro'ya transfer edilen Barış Alper ve 1 milyon Euro ödenen Sacha Boey kulübedeydi. Ayrıca 5.2 milyon Euro'luk Morutan da maç kadrosuna alınmamıştı.
Geleceğin kadrosunu inşa etme adına Cicaldau ve Morutan’ı Romanya’dan getirten sarı kırmızılıların iki orta sahaya da teşekkür edeceği anlaşılırken, genç kramponların maaşlarının düşük olması transferde Galatasaraylı yöneticilerin elini güçlendiriyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Serie A ekiplerinden Sampdoria’nın Cicaldau’yu istediği kaydedilirken, Morutan’ın kiralama yöntemiyle takımdan gönderileceği ifade edildi.