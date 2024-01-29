Ders saatleri değişecek mi? Ders saatleri 30 DK mı oldu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti mi?

Depremden önce 11 ilin tamamında 119 bin 200 derslik bulunuyordu. Bu dersliklerden 12 bin 119’u depremden sonra kullanılamaz hale geldi. 12 bin 119 dersliğin yaklaşık iki katının inşa edilmesini içeren bir planlama yaptık. Bu kapsamda 11 ilde, yaklaşık proje bedeli 62 milyar 6 milyon TL olan toplam 22 bin 39 yeni derslik hedefliyoruz. Deprem bölgesindeki 11 ilde, hafif hasarlı 45 bin dersliğin onarım çalışmaları tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunuldu.