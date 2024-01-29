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GündemDers saatleri değişecek mi? Ders saatleri 30 DK mı oldu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti mi?
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Ders saatleri değişecek mi? Ders saatleri 30 DK mı oldu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da eğitim editörleri ile bir araya geldi. Türkiye genelinde devamsızlığın yüzde 35 oranında azaldığını söyleyen Bakan Yusuf Tekin, devamsızlıkta af konusunun kesinlikle gündemde olmayacağının altını çizerken ders saatlerine yönelik de açıklamalarda bulundu. Peki, Ders saatleri değişti mi? Ders saatleri 30 DK mı oldu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişecek mi?

• 29 Ocak 2024 - 10:49 • Son Güncelleme:
• 29 Ocak 2024 - 10:49 • Son Güncelleme:
1Ders saatleri değişecek mi Ders saatleri 30 DK mı oldu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti mi

Ders saatleri değişecek mi? Şubat ayının 3’üncü haftasında yeni müfredatı kamuoyuyla paylaşacaklarını açıklayan Bakan Tekin, deprem bölgesindeki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında da önemli bilgiler verdi. Yeni müfredatta ders saatleriyle ilgili bir değişiklik olup olmayacağına da açıklık getirdi. Peki, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti mi? Ders saatleri 30 DK mı olacak?

2DERS SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ, 30 DK MI OLDU

DERS SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ, 30 DK MI OLDU?

Müfredat değişikliği ile ilgili bütün çalışmalarımız bitti fakat hem genel müdürlüklerimiz hem de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın inceleme süreci devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında, şubat ayının 3’üncü haftasında müfredat değişikliğini paylaşacağız.

3Ders saatleri değişecek mi Ders saatleri 30 DK mı oldu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti mi

Kapsamlı bir müfredat değişikliği olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında yani okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nda başlayacak.

4Ders saatleri değişecek mi Ders saatleri 30 DK mı oldu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti mi

Yeni müfredatta ders saatleriyle ilgili bir değişiklik yok. Derslerin içeriği sadeleştirilecek. Çok sıkıştırılmış bir ders programı var. Daha nitelikli ve sade bir müfredat olacak.

5ORTAK SINAVLARLA KAZANIMLAR BELİRLENECEK

ORTAK SINAVLARLA KAZANIMLAR BELİRLENECEK

Ortak sınavlarla okullar arasındaki farkları görebileceğiz. Sadece ölçme ve değerlendirme açısından değil, okullardaki öğrencilerin kazanımlarını da belirleyecek ve takip edebileceğiz. Ortak sınavlarla şişirilmiş notların önüne geçeceğiz.

6Ders saatleri değişecek mi Ders saatleri 30 DK mı oldu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti mi

Türkiye genelinde okula devamsızlık yüzde 35 oranında azaldı. LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerinin 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci dönemine göre bu yıl devamsızlık oranlarında yüzde 9.20, 12’nci sınıflarda ise 35.21 gibi önemli bir ölçüde düşüş oldu.

7DEVAMSIZLIĞA AF YOK

DEVAMSIZLIĞA AF YOK

Devamsızlık konusunda çok ısrarcıyız. Af kesinlikle gündemde olmayacak. Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla ‘önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu’ kuruldu. Bu komisyon, devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini, devamsızlığın 5’inci gününde okula davet ediyor. Komisyon, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları veli ile işbirliği içinde yapıyor.

8DEPREM BÖLGESİNDE 22 BİN YENİ DERSLİK

DEPREM BÖLGESİNDE 22 BİN YENİ DERSLİK

Deprem öncesi 11 ilde örgün öğretim öğrenci sayısı 3 milyon 701 bin 466 idi, bugün itibarıyla sayımız 3 milyon 663 bin 546. Deprem bölgesinden giden öğrencilerin büyük bölümü geri döndü.

9Ders saatleri değişecek mi Ders saatleri 30 DK mı oldu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti mi

Depremden önce 11 ilin tamamında 119 bin 200 derslik bulunuyordu. Bu dersliklerden 12 bin 119’u depremden sonra kullanılamaz hale geldi. 12 bin 119 dersliğin yaklaşık iki katının inşa edilmesini içeren bir planlama yaptık. Bu kapsamda 11 ilde, yaklaşık proje bedeli 62 milyar 6 milyon TL olan toplam 22 bin 39 yeni derslik hedefliyoruz. Deprem bölgesindeki 11 ilde, hafif hasarlı 45 bin dersliğin onarım çalışmaları tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunuldu.

10ÇELİK EĞİTİM YAPILARI

ÇELİK EĞİTİM YAPILARI

Deprem bölgesindeki 2 bin 61 dersliği çelik yapı olarak planladık. 1000 çelik yapının, bu bahar döneminde kullanıma geçmesini planlıyoruz. Betonarme eğitim yapıları ise rezerv alanlara göre yerleşim yerleri nereye taşınacaksa o bölgelerde, Emlak Konut ve TOKİ işbirliğinde yapılacak.

11Ders saatleri değişecek mi Ders saatleri 30 DK mı oldu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti mi

Deprem bölgesine 21 bin 569 yeni öğretmen atandı. Bölgede görev yapan ve yeni atanan öğretmenlerle birlikte yaklaşık 210 bin öğretmenimizin talepleri doğrultusunda konaklama ve diğer ihtiyaçlarını giderdik.

12İSTANBUL’DA DEPREM HAZIRLIKLARI

İSTANBUL’DA DEPREM HAZIRLIKLARI

2006’da kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi faaliyetleri kapsamında bugüne kadar, İstanbul’da 367 okul, 11 bin 590 derslik yıkılarak yeniden yapıldı. Şu anda da 50 okul, 1329 dersliğin yapımı devam ediyor. Ayrıca Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 7 okul, 207 dersliğin de yapımı sürüyor.İstanbul’da 779 okul, 19 bin 615 dersliğin güçlendirmesi yapıldı. 22 okul ve 572 dersliğin güçlendirmesi devam ediyor.

13MESEM’DE ÖĞRENCİ ÖLÜMLERİ

MESEM’DE ÖĞRENCİ ÖLÜMLERİ

Mesleki Eğitim Merkezleri’nde (MESEM) öğrenci ölümü konusunu araştırıyoruz, konu yargıya da intikal etti. MESEM ile işyerlerinin yaptığı sözleşmede herhangi bir açık yok. Kurallar net, ancak olaylar bize uygulamada sorun olduğunu gösteriyor.