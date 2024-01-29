Ders saatleri değişecek mi? Ders saatleri 30 DK mı oldu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişti mi?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da eğitim editörleri ile bir araya geldi. Türkiye genelinde devamsızlığın yüzde 35 oranında azaldığını söyleyen Bakan Yusuf Tekin, devamsızlıkta af konusunun kesinlikle gündemde olmayacağının altını çizerken ders saatlerine yönelik de açıklamalarda bulundu. Peki, Ders saatleri değişti mi? Ders saatleri 30 DK mı oldu, ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatleri değişecek mi?
• 29 Ocak 2024 - 10:49 • Son Güncelleme:
• 29 Ocak 2024 - 10:49 • Son Güncelleme: