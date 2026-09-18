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Derede yıkayıp güneşte kurutuyorlar! Erzincanlı çiftçinin zorlu mesaisi: Yıllardır tek bir kural değişmedi

18.09.2026 - 09:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Erzincan’da geleneksel buğday mesaisi başladı. Hasat edilen buğdayları derelerde yıkayıp güneşte kurutan çiftçiler, kışlık un ve bulgur ihtiyaçlarını karşılamak için 3 günlük zorlu bir süreçten geçiyor.

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1Derede yıkayıp güneşte kurutuyorlar! Erzincanlı çiftçinin zorlu mesaisi: Yıllardır tek bir kural değişmedi

Erzincan’da hasadı yapılan buğday, derelerde yıkanarak değirmenlerde öğütülmek için çeşitli aşamalardan geçiriliyor. Geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, kışlık ihtiyaçları olan un ve bulgur hazırlıklarını sürdürüyor. Hasadı yapılan buğdayları önce akarsularda yıkayarak güneşte kurutan çiftçiler, daha sonra mahsulleri elekten geçirerek, yemeklik ve ekmek pişirimi için hazır hale getiriyorlar. Çeşitli aşamalarda geçirilen buğday, son olarak değirmenlerde öğütülerek una dönüştürülüyor.

2Derede yıkayıp güneşte kurutuyorlar! Erzincanlı çiftçinin zorlu mesaisi: Yıllardır tek bir kural değişmedi

Hasadı yapılan buğday elek yardımıyla temizlediklerini ifade eden çiftçilerden Mehmet Aykut, "Rüzgarın yardımıyla buğday arasındaki otlar daha güzel ayıklanıyor. Buğdayımızın belli bir miktarını tohumluk olarak ayırıyoruz. Geri kalan kısmını da değirmene götürüp ihtiyaçlarımızı karşılamak için una dönüştürüyoruz. Kış için hazırlık yapıyoruz. İhtiyaç durumunda da 10-20 teneke kaynatıp bulgur yapıyoruz. Unu da tandır ekmeği yapmak için hazırda bulunduruyoruz" dedi.

3Derede yıkayıp güneşte kurutuyorlar! Erzincanlı çiftçinin zorlu mesaisi: Yıllardır tek bir kural değişmedi

Buğdayın önce yıkamaya alındığını ve sonrasında ise kurutup değirmene götürüldüğünü anlatan Aykut, "Değirmende, buğdayın içerisindeki taşları ayırıyorlar. Unun yanı sıra bulgur da yapıyoruz. Buğday 2-3 günlük bir aşamadan geçiyor. Kışa hazırlık için bu çalışmaları yapıyoruz. Bu bizim bir geleneğimiz. Her sene devam ettiriyoruz. 6 nüfuslu bir aileyiz, onun için bize 30 teneke buğday yetiyor. Dışarıdan gelen misafirlerimiz olduğu zaman 50 teneke un da bize yetmiyor. Tandır ekmeği daha güzel ve maliyeti de daha düşük. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman un tüketmek daha mantıklı geliyor" diye konuştu.

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