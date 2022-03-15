Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metin'den yıldız futbolcuya yaylım ateşi

"Oyunu Domine eden atak devamlılığı sağlayan ve sahaya çıkan oyuncularla beraber neredeyse hiç kötü oyuncusu olmayan bir Galatasaray vardı. Tersine bakarsak da Beşiktaş'ta Önder hocenın ne istediği, ne yapmak istediğini anlayamadığımız. Oyuncu performanslarının gerçekten yerlerde süründüğü, neredeyse hiç iyi oynayanı olmayan bir 45 dakikası. İki tane duran top haricinde Galatasaray kalesine gidemeyen bir Beşiktaş vardı."