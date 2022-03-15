Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metin'den yıldız futbolcuya yaylım ateşi
Galatasaray - Beşiktaş maçından sonra yorumlarda bulunan ve Sergen Yalçın'ı yeniden gündeme getiren Ahmet Çakar, siyah beyazlı camiada dikkat uyandırırken, Tümer Metin'in Brezilyalı orta saha hakkında sarfettiği sözler olay yarattı.
Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile Galatasaray'a kaybetmesinin ardından siyah-beyazlı camiada teknik direktör tartışmaları yeniden alevlendi. Eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş için Sergen Yalçın iddiasını gündeme getirdi.
Tümer Metin, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçı Tivibu Spor'da değerlendirdi.
"Oyunu Domine eden atak devamlılığı sağlayan ve sahaya çıkan oyuncularla beraber neredeyse hiç kötü oyuncusu olmayan bir Galatasaray vardı. Tersine bakarsak da Beşiktaş'ta Önder hocenın ne istediği, ne yapmak istediğini anlayamadığımız. Oyuncu performanslarının gerçekten yerlerde süründüğü, neredeyse hiç iyi oynayanı olmayan bir 45 dakikası. İki tane duran top haricinde Galatasaray kalesine gidemeyen bir Beşiktaş vardı."
"İkinci yarı bu maçı nasıl olsa kazandı havasıyla çıktı Galatasaray ve motivasyonu Perşembe akşamına kaydı. Galatasaray adına oyunun içindeki değişiklikler Perşembe odaklı oldu. Sezonda belli periyotlar vardır. 3 maçlık periyotun 2 maçını Galatasaray tam istediği gibi bitrdi. Bu maçın ilk yarısında soyunma odasında hoca mutlaka şunu söylemiştir. 'Herkesi yürekten tebrik ediyorum. Olağanüstü bir ilk yarı oynadınız. Şimdi Perşembe akşamını düşünelim.' demiştir."
"55. dakikadan sonra Galatasaraylı futbolcular topu bıraktılar. Beşiktaş oynar gibi gözüktü. İkinci yarı biraz da Ghezzal kımıldayınca Beşiktaş biraz oyunun içine girebildi. 2-1'den sonra Galatasaray mücadeleyle oyunun son bölümünü tamamladı. Baskılı gözükse de Beşiktaş suni bir baskıydı. Hakem Attila Karaoğlan da maçı iyi yönetti."
"Bir haftalık periyot Galatasaray için sahneyi iyi terketmek anlamında hedefti. Beşiktaş'a baktığımız zaman, kupada yoksun, Avrupa ve ligde de yoksun. Oyuncuyu da motive edebilmek çok kolay değildir. Derbi kıymetlidir. Üzerinden seneler geçer ma unutulmaz. Galatasaray adına motivasyon sebebi daha fazlaydı."
"Perşembe günü Camp Nou'dan avantajlı dönmüşsün. Pazartesi Beşiktaş'ı yenmişsin ve 3 gün sora Barcelona var. Yorgunluk falan düşünmez Galatasaray. Bu galibiyetle yorgunluk falan dinlemez bu takım. Artık maçı düşünmeye başlarlar. Hoca da oyuncu için de anlık motivasyon başlar. Perşembe günü de olağanüstü bir seyirci olacak. Bu maç oyun anlamında çok iyi işler oldu."