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GalatasarayDerbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metin'den yıldız futbolcuya yaylım ateşi
HaberlerGalatasaray Haberleri Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metin'den yıldız futbolcuya yaylım ateşi
• 15 Mart 2022 - 00:14 • Son Güncelleme:

Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metin'den yıldız futbolcuya yaylım ateşi

Galatasaray - Beşiktaş maçından sonra yorumlarda bulunan ve Sergen Yalçın'ı yeniden gündeme getiren Ahmet Çakar, siyah beyazlı camiada dikkat uyandırırken, Tümer Metin'in Brezilyalı orta saha hakkında sarfettiği sözler olay yarattı.

• 15 Mart 2022 - 00:14 • Son Güncelleme:
1Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metinden yıldız futbolcuya yaylım ateşi
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Beşiktaş'ın Önder Karaveli ile Galatasaray'a kaybetmesinin ardından siyah-beyazlı camiada teknik direktör tartışmaları yeniden alevlendi. Eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş için Sergen Yalçın iddiasını gündeme getirdi.

2Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metinden yıldız futbolcuya yaylım ateşi

Siyah-beyazlı takımın gelecek sezon planlamasıyla ilgili öneride bulunan Ahmet Çakar "Ahmet Nur Çebi, seneye Sergen Yalçın'ı getirsin. Fatih Terim, Galatasaray'a kaç kez geldi? Ne olmuş dargınlık falan... Kimler, kimlerle barışıyor. Ne olacak yani!" açıklamasını yaptı.

3Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metinden yıldız futbolcuya yaylım ateşi

Sinan Engin'in "Sergen Yalçın olmaz, yönetimin değişmesi lazım" yorumunun ardından Ahmet Çakar "O zaman Şenol Güneş gelecek!" ifadelerini kullandı.

4Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metinden yıldız futbolcuya yaylım ateşi

Tümer Metin, Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçı Tivibu Spor'da değerlendirdi.

5Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metinden yıldız futbolcuya yaylım ateşi

"Oyunu Domine eden atak devamlılığı sağlayan ve sahaya çıkan oyuncularla beraber neredeyse hiç kötü oyuncusu olmayan bir Galatasaray vardı. Tersine bakarsak da Beşiktaş'ta Önder hocenın ne istediği, ne yapmak istediğini anlayamadığımız. Oyuncu performanslarının gerçekten yerlerde süründüğü, neredeyse hiç iyi oynayanı olmayan bir 45 dakikası. İki tane duran top haricinde Galatasaray kalesine gidemeyen bir Beşiktaş vardı."

6Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metinden yıldız futbolcuya yaylım ateşi

"İkinci yarı bu maçı nasıl olsa kazandı havasıyla çıktı Galatasaray ve motivasyonu Perşembe akşamına kaydı. Galatasaray adına oyunun içindeki değişiklikler Perşembe odaklı oldu. Sezonda belli periyotlar vardır. 3 maçlık periyotun 2 maçını Galatasaray tam istediği gibi bitrdi. Bu maçın ilk yarısında soyunma odasında hoca mutlaka şunu söylemiştir. 'Herkesi yürekten tebrik ediyorum. Olağanüstü bir ilk yarı oynadınız. Şimdi Perşembe akşamını düşünelim.' demiştir."

7Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metinden yıldız futbolcuya yaylım ateşi

"55. dakikadan sonra Galatasaraylı futbolcular topu bıraktılar. Beşiktaş oynar gibi gözüktü. İkinci yarı biraz da Ghezzal kımıldayınca Beşiktaş biraz oyunun içine girebildi. 2-1'den sonra Galatasaray mücadeleyle oyunun son bölümünü tamamladı. Baskılı gözükse de Beşiktaş suni bir baskıydı. Hakem Attila Karaoğlan da maçı iyi yönetti."

8Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metinden yıldız futbolcuya yaylım ateşi

"Bir haftalık periyot Galatasaray için sahneyi iyi terketmek anlamında hedefti. Beşiktaş'a baktığımız zaman, kupada yoksun, Avrupa ve ligde de yoksun. Oyuncuyu da motive edebilmek çok kolay değildir. Derbi kıymetlidir. Üzerinden seneler geçer ma unutulmaz. Galatasaray adına motivasyon sebebi daha fazlaydı."

9Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metinden yıldız futbolcuya yaylım ateşi

"Alex Teixeria'nın performansını görünce ben niye futbolu bıraktım dedim. Bu tempoyla ben de oynardım."

10Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metinden yıldız futbolcuya yaylım ateşi

"Perşembe günü Camp Nou'dan avantajlı dönmüşsün. Pazartesi Beşiktaş'ı yenmişsin ve 3 gün sora Barcelona var. Yorgunluk falan düşünmez Galatasaray. Bu galibiyetle yorgunluk falan dinlemez bu takım. Artık maçı düşünmeye başlarlar. Hoca da oyuncu için de anlık motivasyon başlar. Perşembe günü de olağanüstü bir seyirci olacak. Bu maç oyun anlamında çok iyi işler oldu."

11Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metinden yıldız futbolcuya yaylım ateşi

"Galatasaray çoğu argümanı biriktirdi sadece sahneye koymak kaldı. Perşembe günü öyle bir maç oynayacak ki bir dakikasında boşluk veremezsin oyunun içinde. Ne motivasyonda ne de konsantrasyonda. Ve bu iki sonuç o motivasyonu en yüksek seviyeye çıkaracak sonuçlar."

12Derbinin ardından Sergen Yalçın bombası ve Tümer Metinden yıldız futbolcuya yaylım ateşi

"Çıkıp Beşiktaş taraftarına Batshuayi'yi görmek ister misiniz diye sorsak, gelecek cevabı biliyorsunuz. Batshuayi kendini sorgulamalı. Bu Beşiktaş, oralarda süre alamayan Ghezzal'ı, Rosier'i parlatmış bir Beşiktaş'ta oynayamıyorsan kendini sorgulamalısın."

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