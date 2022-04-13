Derbi sonrası FLAŞ GELİŞME! 'Sözleşmemi feshedin emeklilik ikramiyemi verin'

Ligde şu anda 6. sırada olduklarını hatırlatan Efecan Karaca, "Avrupa kupasına ligde dördüncü sıradaki takım da gidebiliyor. Onun için lig sonuna kadar savaşacağız. Ayrıca büyük takımlarla maçımız kalmadı. Kendimize denk takımlarla oynayacağız. Bir de önümüzde kupa yarı finali var. Aslında Avrupa'ya gidebilmenin en kolay yolu da Türkiye Kupası'nı alabilmek. İnşallah hem ligi dördüncü bitirmek hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.