Derbi sonrası FLAŞ GELİŞME! 'Sözleşmemi feshedin emeklilik ikramiyemi verin'
Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın başına getirilmesine rağmen kendisinden beklenen çıkışı bir türlü yapamayan ve üstüne bir de derbide oynattığı futbolla artık hesabı kesilen Domenec Torrent hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanıldı. İşte Galatasaray'daki sıcak gelişmeler...
NEF Stadı'nda Giresunspor'a kaybedilen maçtan sonra Fatih Terim'le yollarını ayıran ve Domenec Torrent'le anlaşma sağlayan Burak Elmas yanlış tercihlerinin bedelini 30 Nisan'da aldığı seçim kararıyla ödemiş oldu. Sezon başında transferlere 25 milyon euro harcamasına rağmen sarı kırmızılı takımı küme düşme hattına kadar getiren Elmas, camiadan büyük eleştiriler alırken, başkanın Terim'den sonra Torrent'le el sıkışması ise bir anlamda 'Burak Elmas döneminin' kapanmasına neden oldu.
Galatasaray'ın başına geldiği günden bu yana istikrar yakalayamayan ve 'yıllarca Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış' denilerek sabredilen Domenec Torrent'in Fenerbahçe derbisinden sonra sabırları taşırdığı öğrenilirken, yeni seçilecek başkanın İspanyol teknik adamla kesinlikle çalışmayacağı gün yüzüne çıktı.
2-0 sonuçlanan Fenerbahçe maçının ardından oynattığı futbolla resmen hayal kırıklığı yaratan ve hali hazırdaki başkan Burak Elmas'ı bir kez daha mahcup eden Torrent hakkında Serdar Ali Çelikler, Zafer Algöz ve Irmak Kazuk çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Torrent'in Galatasaray'a getirilmesini hata olarak gören yorumcular tecrübeli teknik adam için 'Derbiyi sadece seyretti, kenarda oturup çayını içti sonra Arda'yı oyuna aldı' ifadeleri kullanıldı. İşte Domenec Torrent hakkında söylenen o çarpıcı ifadeler...
Zafer Algöz: Ben derbi başladı kendi kendime Galatasaray eğer 25.dakikaya kadar gol yemezse bu maça ortak olabilir dedim fakat tam 25.dakikada golü yediler. Daha sonra ikinci yarı başladı Torrent kenarda bizim gibi izledi. Zaten yeniksin kaybedeceğin bir şey yok neden oyuncu değiştirmedi ki. Hoca derbiyi kenarda çayını içerek takip etti 2'yi yedikten sonra Arda hamlesi falan yaptı bence Torrent'in isteği şu...
Ligde şu anda 6. sırada olduklarını hatırlatan Efecan Karaca, "Avrupa kupasına ligde dördüncü sıradaki takım da gidebiliyor. Onun için lig sonuna kadar savaşacağız. Ayrıca büyük takımlarla maçımız kalmadı. Kendimize denk takımlarla oynayacağız. Bir de önümüzde kupa yarı finali var. Aslında Avrupa'ya gidebilmenin en kolay yolu da Türkiye Kupası'nı alabilmek. İnşallah hem ligi dördüncü bitirmek hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
Türkiye'de futbol altyapısının yeterli olup olmadığına yönelik soru üzerine 29 yaşındaki oyuncu, "Altyapıdaki imkanların Türkiye'de yeterli olmadığını düşünüyorum. Hem kulüp tesisleri hem de hocalara verilen değer bakımından... Antalyaspor altyapısında oynadım. Alanyaspor'un altyapıya önem verdiğini gördüm. Antalyaspor'da geçirdiğim altı aylık dönemde çok eksikler yaşadım. Hatta gurbetten gelen birkaç Alman oyuncu vardı, dayanamayıp gittiklerini de gördüm. Ben devam ettim, çünkü çok istekliydim." diye konuştu.
Sakatlığın ardından Galatasaray'da forma şansı bulma zorluğunda ritmi yakalayamayacağını söyleyen Emre Akbaba, "2 tane ağır sakatlık yaşadım. Ondan sonrada bu sene tekrar Alanyaspor'a döndüm. Ben buraya oynamak için geldim. Daha çok oynayıp o ritmi yakalamak istedim. Orada kalsaydım 2 maç oynar, 2 maç oynayamasam bu ritmi yakalayamazdım. Gelmemin ilk nedeni futbolu sevmem. Sakatlıklar beni futboldan çok uzak tuttu" dedi.