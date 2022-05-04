Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi! Yeni sezonda U-19 takımına...

AHMET ÇAKAR: Ali Koç'un ne yapacağını bilmiyorum ama önümüzdeki sene F.Bahçe şampiyon olamazsa, tarihe gömülür. Bunun için en doğru kararı vermek zorunda. Löw'e saldırdılar olmadı, Jesus olacak gibi görünüyor ama bir de pırıl pırıl parlayan bir İsmail Kartal var. Hele bir de Beşiktaş maçını kazanırsa adama sorarlar, "İsmail Kartal ile niye devam etmiyorsun?' diye. Ali Koç zor durumda. Umarım doğru kararı verir ve umarım F.Bahçe seneye başarılı olur.