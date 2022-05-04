Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi! Yeni sezonda U-19 takımına...
Joachim Löw, Nuno Esprito Santo ve Jorge Jesus ile dirsek teması halinde olan, hatta Jesus için Portekiz'e giden Ali Koç'un Beşiktaş derbisi öncesi İsmail Kartal hakkında flaş bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe cephesinde yaşanan sıcak gelişme...
Fenerbahçe , bitime 3 hafta kala Konyaspor ile puan farkını 4'e yükselterek lig ikinciliği yolunda büyük bir adım attı. Sarı- Lacivertliler'de şimdi herkesin cevabını merak ettiği tek bir soru var: Yeni sezonda İsmail Kartal mı devam edecek yoksa yabancı bir hoca mı gelecek?
Taraftarın ve camianın büyük bölümünün düşüncesi, Kartal'ın takımın başında kalması ve yabancı hocanın maliyeti için ayrılan bütçeyle kaliteli transferler yapılması. Ancak Ali Koç, son haftalardaki müthiş başarıya rağmen yabancı teknik adam konusunda geri adım atmıyor, Jorge Jesus için yoğun mesai harcıyor.
İsmail Kartal'ın sunumunda, yeni sezonda U19 takımından A takıma monte etmeyi planladığı oyuncularla ilgili detaylı bilgilere yer vermeyi planladığı belirtildi. Kartal'ın ayrıca altyapıdaki gençlerle alakalı orta vadeli stratejilerini de yönetime anlatacağı kaydedildi. Başarılı teknik adam bu sunumunu yaptıktan sonra yönetimden haber bekleyecek.
AHMET ÇAKAR: Ali Koç'un ne yapacağını bilmiyorum ama önümüzdeki sene F.Bahçe şampiyon olamazsa, tarihe gömülür. Bunun için en doğru kararı vermek zorunda. Löw'e saldırdılar olmadı, Jesus olacak gibi görünüyor ama bir de pırıl pırıl parlayan bir İsmail Kartal var. Hele bir de Beşiktaş maçını kazanırsa adama sorarlar, "İsmail Kartal ile niye devam etmiyorsun?' diye. Ali Koç zor durumda. Umarım doğru kararı verir ve umarım F.Bahçe seneye başarılı olur.
LEVENT TÜZEMEN: Dağılmış, gruplara bölünmüş, huzuru kaybolmuş oyuncu grubunu kucaklayarak takım yapan Kartal'ı kutluyorum. Başkan Ali Koç, hoca konusunda hep yanlış adımlar attı, öylesine göreve getirdiği Kartal ile kaç yıllık başkanlığının en başarılı dönemini yakaladı. Koç, hoca konusunda 100 kez düşünüp bir kez karar vermeli. İsmail Kartal, hoca olarak F.Bahçe'nin başında kalmayı hak ediyor.