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FenerbahçeDerbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi! Yeni sezonda U-19 takımına...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi! Yeni sezonda U-19 takımına...
• 04 Mayıs 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:

Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi! Yeni sezonda U-19 takımına...

Joachim Löw, Nuno Esprito Santo ve Jorge Jesus ile dirsek teması halinde olan, hatta Jesus için Portekiz'e giden Ali Koç'un Beşiktaş derbisi öncesi İsmail Kartal hakkında flaş bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe cephesinde yaşanan sıcak gelişme...

• 04 Mayıs 2022 - 13:53 • Son Güncelleme:
1Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...
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Fenerbahçe , bitime 3 hafta kala Konyaspor ile puan farkını 4'e yükselterek lig ikinciliği yolunda büyük bir adım attı. Sarı- Lacivertliler'de şimdi herkesin cevabını merak ettiği tek bir soru var: Yeni sezonda İsmail Kartal mı devam edecek yoksa yabancı bir hoca mı gelecek?

2Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

Taraftarın ve camianın büyük bölümünün düşüncesi, Kartal'ın takımın başında kalması ve yabancı hocanın maliyeti için ayrılan bütçeyle kaliteli transferler yapılması. Ancak Ali Koç, son haftalardaki müthiş başarıya rağmen yabancı teknik adam konusunda geri adım atmıyor, Jorge Jesus için yoğun mesai harcıyor.

3Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

Fanatik'in haberine göre; İsmail Kartal ise hakkında verilecek kararı bekliyor. Ancak boş da durmuyor. 60 yaşındaki teknik adam, sanki görevinin başında kalacakmış gibi hazırlıklarını yapmaya devam ediyor.

4Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

Tecrübeli hoca zaten kalsa da gitse de takımdaki oyuncularla ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp yönetime sunacaktı. Kartal'ın, kalması halindeki planlarıyla ilgili de yönetime bir sunum yapmak istediği kaydedildi.

5Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

Buna göre, ilk olarak sezon öncesi hazırlıklarıyla ilgili düşüncelerini paylaşmayı planlayan Kartal'ın sunumundaki ana konu ise şampiyonluk için hangi bölgelere, ne tarz oyuncuların transfer edilmesi olacağı kaydedildi.

6Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

Diğer yandan, eldeki isimlerden hangileriyle yolların ayrılması gerektiğiyle ilgili düşüncelerini de yönetime sunacağı öğrenildi.

7Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

60 yaşındaki teknik adam, altyapıya da büyük önem veriyor. Türk Futbol ekonomisinin içinde bulunduğu kriz, takımların öz kaynağa yönelmesini adeta zorunlu hale getirdi.

8Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

İsmail Kartal'ın sunumunda, yeni sezonda U19 takımından A takıma monte etmeyi planladığı oyuncularla ilgili detaylı bilgilere yer vermeyi planladığı belirtildi. Kartal'ın ayrıca altyapıdaki gençlerle alakalı orta vadeli stratejilerini de yönetime anlatacağı kaydedildi. Başarılı teknik adam bu sunumunu yaptıktan sonra yönetimden haber bekleyecek.

9Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

Fenerbahçe'de milyonlarca taraftar, gelecek sezon takımın başında hangi teknik adamın olacağını merak ediyor. Sarı-lacivertli camiadaki bu konuyla ilgili olarak Sabah Gazetesi spor yazarları görüşlerini dile getirdi. İşte o sözler...

10Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

AHMET ÇAKAR: Ali Koç'un ne yapacağını bilmiyorum ama önümüzdeki sene F.Bahçe şampiyon olamazsa, tarihe gömülür. Bunun için en doğru kararı vermek zorunda. Löw'e saldırdılar olmadı, Jesus olacak gibi görünüyor ama bir de pırıl pırıl parlayan bir İsmail Kartal var. Hele bir de Beşiktaş maçını kazanırsa adama sorarlar, "İsmail Kartal ile niye devam etmiyorsun?' diye. Ali Koç zor durumda. Umarım doğru kararı verir ve umarım F.Bahçe seneye başarılı olur.

11Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

LEVENT TÜZEMEN: Dağılmış, gruplara bölünmüş, huzuru kaybolmuş oyuncu grubunu kucaklayarak takım yapan Kartal'ı kutluyorum. Başkan Ali Koç, hoca konusunda hep yanlış adımlar attı, öylesine göreve getirdiği Kartal ile kaç yıllık başkanlığının en başarılı dönemini yakaladı. Koç, hoca konusunda 100 kez düşünüp bir kez karar vermeli. İsmail Kartal, hoca olarak F.Bahçe'nin başında kalmayı hak ediyor.

12Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

ALİ GÜLTİKEN: Artık bundan sonraki süreç Fenerbahçe yönetimi üzerinde her zaman zorlayıcı bir durum oluşturacak. Futbolda geleceğin hayalini kurmak başka, gerçeklerle hareket etmek başka. Yönetimin işi kolay olmayacak.

13Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Ali Koç için zor bir süreç. Bir senenin daha kaybedilmesine artık tahammül yok. Ben, Ali Koç'un Jesus'la görüşmesine, kafasında soru işaretleri olmasına hak veriyorum. İsmail Kartal'ın yaptığı katkılar çok önemli, bunları göz ardı etmiyorum. Ama Ali Koç'un vereceği karar kritik.

14Derbi öncesi flaş İsmail Kartal gelişmesi Yeni sezonda U-19 takımına...

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