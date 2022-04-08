Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlu'ndan Torrent'e büyük müjde!

Galatasaray'ın geleneklerinde çok adaylı seçimlerin olduğunu söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, "Tek adaylı seçim söz konusu olamaz. Galatasaray, demokrasi bakımından Türkiye'ye örnek olan bir sivil toplum örgütüdür. Biz de o örgütün üyeleri olarak her zaman çoklu katılımı destekliyoruz. Bu sefer 2 oldu. Bir önceki seçimde aday sayısı 5'ti. 2 ya da 5 olmasının bir farkı yok. Diğer aday ve arkadaşları da benim arkadaşlarım kadar değerli ve Galatasaray'a hizmet etmek isteyen insanlardan oluşuyor. O bakımdan 2 adaylı, Galatasaray'ın kalitesine uygun bir seçim süreci yaşayacağız hep birlikte" şeklinde konuştu.