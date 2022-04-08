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GalatasarayDerbi öncesi Eşref Hamamcıoğlu'ndan Torrent'e büyük müjde!
HaberlerGalatasaray Haberleri Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlu'ndan Torrent'e büyük müjde!
• 08 Nisan 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:

Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlu'ndan Torrent'e büyük müjde!

30 Nisan'daki seçim için listesini sunan ve artık beklemeye geçen Eşref Hamamcıoğlu göreve gelmesi halinde Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak sorusuna çok çarpıcı bir cevap verdi. Torrent'e kapılarını kapatmayan Hamamcıoğlu 'İspanyol teknik adamın kontratı var' dedi. İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun o ifadeleri...

• 08 Nisan 2022 - 14:00 • Son Güncelleme:
1Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde
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Galatasaray'da 30 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adayları, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etmeye başladı. Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, yönetim listesini divan başkanlığına teslim etmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2GALATASARAYDAN AÇIKLAMA

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; "31 Mart 2022 tarihinde İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Kulübümüze iletilen yazıda 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 19. maddesine göre derneğimizin denetime tabi tutulacağı tarafımıza bildirilmiştir.

3Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

İlgili denetim kapsamında, görevliler 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren çeşitli bilgi ve belgeler isteyerek incelemelerini başlatmıştır. Kamuoyuna yansıyanın aksine, incelemenin detaylarına ve inceleme sonuç raporuna ilişkin Yönetim Kurulumuzun herhangi bir bilgisi bulunmamaktadır.

4Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Galatasaray Spor Kulübü’nde geçtiğimiz hafta yayınlanan seçim takvimi, bütün bu incelemeden bağımsız olarak devam etmektedir. Bu süre zarfında, tarafımıza resmi kurumlarca herhangi bir bildirimin ulaşması durumunda, seçim sürecimizi yürüten Divan Başkanlığımızla ve camiamızla, ilgili açıklama paylaşılacaktır. Konuyla alakalı medyada yapılan haber ve yorumlara itibar etmemenizi rica ederiz."

5Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Galatasaray'da birleşmeye ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Hamamcıoğlu, "Olağan genel kurul sonrası böyle bir karar alındı. 30 nisanda seçim var. Galatasaray'ın içinde yaşamış olduğu duruma bakınca birlikte hareket etmeye, birleşmeye ihtiyacımız var. Her Galatasaray Spor Kulübü üyesi; irfanı hür, vicdanı hür oluşmaktaysa da birlikte hareket etmek lazım. Tabii fikir ayrılıkları olacaktır.

6Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Bu fikir ayrılıklarını Galatasaray'ın geleceği için avantaja çevirmek üzere biz ekip arkadaşlarımızla bir yola çıktık. Umarım, genel kurul teveccüh gösterecektir. Diğer rakip adayla yarışa gidiyoruz. Genel kurul kime teveccüh gösterirse, onunla birlikte hareket etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

7Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Galatasaray'ın geleneklerinde çok adaylı seçimlerin olduğunu söyleyen Eşref Hamamcıoğlu, "Tek adaylı seçim söz konusu olamaz. Galatasaray, demokrasi bakımından Türkiye'ye örnek olan bir sivil toplum örgütüdür. Biz de o örgütün üyeleri olarak her zaman çoklu katılımı destekliyoruz. Bu sefer 2 oldu. Bir önceki seçimde aday sayısı 5'ti. 2 ya da 5 olmasının bir farkı yok. Diğer aday ve arkadaşları da benim arkadaşlarım kadar değerli ve Galatasaray'a hizmet etmek isteyen insanlardan oluşuyor. O bakımdan 2 adaylı, Galatasaray'ın kalitesine uygun bir seçim süreci yaşayacağız hep birlikte" şeklinde konuştu.

8Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Başkan seçilmesi halinde teknik direktör Torrent ile yola devam edip etmeyeceği sorulan Hamamcıoğlu, önemli bir seçimin sadece bir teknik direktör konusuna bağlanmaması gerektiğini söyledi. Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

9Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

"Geçen seçimde söylediğim şeyi aynen tekrar ediyorum. Galatasaray zor bir süreçten geçiyor. En az geçen genel kurul kadar önemli bir genel kurul. O bakımdan Galatasaray'ın geleceğini ilgilendiren bu önemli seçimi, futbol şubesinin hocası düzeyine indirmemek lazım. Dediğim gibi çok daha farklı önceliklerimiz var. Biz bunu yönetime geldikten sonra, görevli profesyonel arkadaşlar çalışmalarını yaparlar. Yönetime getirirler, tartışmasını yaparız.

10Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Şu anda peşin bir fikrimiz ve hükmümüz yok. Galatasaray'ın şu anda bir yönetimi var. Başında bir hocası var, sözleşmesi var. Dolayısıyla kurumsal devamlılık açısından da bizim yerimiz bellidir."

11Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Yapılacak seçimin iptalinin kanunen söz konusu olmadığını belirten Hamamcıoğlu, "Kanunen ya da Galatasaray'ın tüzüğü çerçevesinde bu seçimin iptal olmasının söz konusu olmaması lazım. Çünkü, iptali söz konusu olan ve incelemeye tabi tutulan son 3 genel kurul. Bu erken seçim kararı da genel kurulda alınmadı.

12Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Şu anda yönetimde olan, yönetim kurulu tarafından alındı. O bakımdan, bu Galatasaray'ın iç işidir. Seçimin iptali söz konusu olmaması lazım. Ancak aksi bir karar çıkarsa da uymaktan başka çaremiz yok. Ama dediğim gibi bu genel kurul tarafından seçilmiş, yetkilendirilmiş yönetim kurulunun almış olduğu bir karardır. Galatasaray'ın iç konusudur. Biz böyle yaklaşıyoruz bu konuya" diye konuştu.

13Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Finans konusunda çalışmalarının hazır olduğunu söyleyen Hamamcıoğlu, "Galatasaray kaotik bir durum yaşıyor. Galatasaray hiç bu kadar dibe vurmamıştı. Biz arkadaşlarımla birlikte popülist söylemlerden kaçınarak bu işe aday olduk. Daha önce popülist söylemlerin zararını gördük. Şu anda Galatasaray'ın ihtiyacı olan akıl, güven ve sakinliktir. Biz bununla geliyoruz. Bir kasa kolaylığı söz konusu değil. Bunu hiç kimse sağlayamaz.

14Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Finansman yaratıcı kaynaklarımız ve çalışmalarımız hazır. Bunu söyleyebilirim. Bankalar Birliği sözleşmesi çerçevesinde ve yeni çıkan spor kanunu çerçevesinde zaten kimsenin böyle bir kasa kolaylığı sağlaması mümkün değil. Bunun olamadığını yaşadık hep birlikte. Bizim gelir getirici kalemler ve finansman kaynaklar üstüne çalışıyoruz. Hazır sayılır. Arkamızda çok güçlü bir iş dünyası desteği var. Bunları zamanı gelince açıklarız" dedi.

15Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun divan başkanlığına teslim ettiği yönetim kurulu listesi şu şekilde: Osman Kocaman - Boğaç Göncü -Murat Uysal - Mehmet Emre Mısırlı - Levent Apaydın - Nizam Hışım - Cevat Genç - Utku Dönmez - Murat Karaman

16Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Tamer Saka - Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Sadık Burçin Tuncel - Abdullah Metin Tutçuoğlu - Namık Kemal Martı - Suat Sarı - Kaan Artukoğlu

17Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Öte yandan, seçimde aday olmaktan vazgeçen Ünal Aysal, Eşref Hamamcıoğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek, kendisine her konuda destek olacağını söyledi.

18Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

Bilindiği üzere Eşref Hamamcıoğlu, daha önce Burak Elmas ile başkanlık yarışına girmiş ve seçimi son sandıklarda kaybetmişti.

19Derbi öncesi Eşref Hamamcıoğlundan Torrente büyük müjde

 

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