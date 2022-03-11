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GalatasarayDerbi erteleniyor mu? İki kulüp ve TFF'den flaş açıklama
HaberlerGalatasaray Haberleri Derbi erteleniyor mu? İki kulüp ve TFF'den flaş açıklama
• 11 Mart 2022 - 15:40 • Son Güncelleme:

Derbi erteleniyor mu? İki kulüp ve TFF'den flaş açıklama

Pazartesi NEF Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle sarı kırmızılı yöneticiler maçın ertelenmesi için TFF'ye başvurdu. TFF topu Beşiktaş'a atarken, Emre Kocadağ'dan flaş bir açıklama geldi.

• 11 Mart 2022 - 15:40 • Son Güncelleme:
1Derbi erteleniyor mu İki kulüp ve TFFden flaş açıklama
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Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Türk futbol kamuoyu bu sorunun cevabını merak ediyordu.

2Derbi erteleniyor mu İki kulüp ve TFFden flaş açıklama

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona ile deplasmanda karşılaşan ve 0-0'lık sonucun ardından İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle kente dönemeyerek rotayı İzmir'e çeviren Galatasaray'da yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Beşiktaş maçının ertelenmesi için talepte bulundu.

3Derbi erteleniyor mu İki kulüp ve TFFden flaş açıklama

Galatasaray, pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş derbisinin 10 gün ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuru yaptı. Sarı kırmızılı kulübün Beşiktaş maçının erteleme talebine karşı, Beşiktaş yönetimi maç günü hava muhalefeti olmazsa müsabakanın oynanmasını istiyor.

4Derbi erteleniyor mu İki kulüp ve TFFden flaş açıklama

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, konu hakkında A Spor'dan Sercan Dikme'ye şu açıklamayı yaptı:"Biz de ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlar çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanında 2-3 gün sonra kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Takımımız derbi maçına konsantre, hazırlıklarını sürdürüyor. Hava şartları da izin verirse pazartesi maçımızı oynayacağız."

5Derbi erteleniyor mu İki kulüp ve TFFden flaş açıklama

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran ise Fanatik'e konuşurken, "Beşiktaş olarak bizim de Avrupa ve ligde üst üste yoğun fikstürlerimiz oldu. Ama maçlarımıza erteleme yapılmadı. Şimdi yapılırsa çifte standart olur. Resmi olarak bize gelen bir talep yok ama gelirse de benim görüşüm olumsuz." yorumunda bulundu.

6Derbi erteleniyor mu İki kulüp ve TFFden flaş açıklama

Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı ise Beyaz Futbol'dan Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada, "Erteleme konusunu Beşiktaş ile de konuşacağız. Onlar istemezse yapabileceğimiz bir şey yok. Çıkar aslanlar gibi oynarız. Biz bu ertelemeyi sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için istiyoruz.

7Derbi erteleniyor mu İki kulüp ve TFFden flaş açıklama

Hem saha zemininin bozulmaması, hem Barcelona rövanşına daha iyi hazır olmak hem de İstanbul'a gelemedigimiz için erteleme önemli. Belki de hava şartları böyle devam ederse mecburen maç ertelenecek. Barcelona'da 80 bin kişiye karşı oynadık.

8Derbi erteleniyor mu İki kulüp ve TFFden flaş açıklama

Burada 50 bin taraftarımız olacak. O 50 bin taraftar 250 bin taraftar gibi bize destek verecek. Bu destekle turu geçeceğimize inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

9Derbi erteleniyor mu İki kulüp ve TFFden flaş açıklama

Barcelona ile 17 Mart'ta İstanbul'da rövanş maçına çıkacaklarını hatırlatan Kırmızı, "Bu başvurumuz Barcelona maçının öneminden dolayı. Sakatlık gibi sorunlar yaşamamamız lazım. Hava koşulları da ortada. Henüz takım İstanbul'a dönemedi. Bundan dolayı başvurduk.

10Derbi erteleniyor mu İki kulüp ve TFFden flaş açıklama

Önümüzdeki sezonlarda Avrupa kupalarına katılımla ilgili Türk futbolunun puanları açısından geçeceğimiz turlar çok önemli. Beşiktaş'ın bu yönde düşünmesini bekliyoruz. Bunun sadece bir Galatasaray-Beşiktaş maçı olarak görülmemesi gerek." ifadelerini kullandı.

11Derbi erteleniyor mu İki kulüp ve TFFden flaş açıklama

Nihat Kırmızı ayrıca, "Talebimizi Beşiktaş'a ilettik. Türk futbolu için bir anlayış göstermelerini istiyoruz. Barcelona maçı, Türk futbolu için çok önemli. Çeyrek finale kalmamız lazım. Beşiktaş maçına hazırlanmamız çok zorlaştı. Bu sürecin ne kadar zor olduğunu en iyi Beşiktaş bilir. Geçmişte yaşananlar, böyle devam edileceği anlamına gelmez. Yapılmayan doğruya dönülmemesi daha büyük yanlış. İnanıyoruz ki bu şekilde düşünecektir Beşiktaş yönetimi de." dedi.

12Derbi erteleniyor mu İki kulüp ve TFFden flaş açıklama

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