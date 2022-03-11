Derbi erteleniyor mu? İki kulüp ve TFF'den flaş açıklama
Pazartesi NEF Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde olumsuz hava koşulları sebebiyle sarı kırmızılı yöneticiler maçın ertelenmesi için TFF'ye başvurdu. TFF topu Beşiktaş'a atarken, Emre Kocadağ'dan flaş bir açıklama geldi.
Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi ertelenecek mi? Türk futbol kamuoyu bu sorunun cevabını merak ediyordu.
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, konu hakkında A Spor'dan Sercan Dikme'ye şu açıklamayı yaptı:"Biz de ülkemizi temsil ederken hem bu sezon hem de önceki sezonlar çok sıkışık fikstürlerden çıktık. Avrupa deplasmanında 2-3 gün sonra kendi ligimizde İstanbul dışında maçlar oynadık. Takımımız derbi maçına konsantre, hazırlıklarını sürdürüyor. Hava şartları da izin verirse pazartesi maçımızı oynayacağız."
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran ise Fanatik'e konuşurken, "Beşiktaş olarak bizim de Avrupa ve ligde üst üste yoğun fikstürlerimiz oldu. Ama maçlarımıza erteleme yapılmadı. Şimdi yapılırsa çifte standart olur. Resmi olarak bize gelen bir talep yok ama gelirse de benim görüşüm olumsuz." yorumunda bulundu.
Galatasaray Yöneticisi Nihat Kırmızı ise Beyaz Futbol'dan Sezgin Gelmez'e yaptığı açıklamada, "Erteleme konusunu Beşiktaş ile de konuşacağız. Onlar istemezse yapabileceğimiz bir şey yok. Çıkar aslanlar gibi oynarız. Biz bu ertelemeyi sadece kendimiz için değil, Türk futbolu için istiyoruz.
Nihat Kırmızı ayrıca, "Talebimizi Beşiktaş'a ilettik. Türk futbolu için bir anlayış göstermelerini istiyoruz. Barcelona maçı, Türk futbolu için çok önemli. Çeyrek finale kalmamız lazım. Beşiktaş maçına hazırlanmamız çok zorlaştı. Bu sürecin ne kadar zor olduğunu en iyi Beşiktaş bilir. Geçmişte yaşananlar, böyle devam edileceği anlamına gelmez. Yapılmayan doğruya dönülmemesi daha büyük yanlış. İnanıyoruz ki bu şekilde düşünecektir Beşiktaş yönetimi de." dedi.