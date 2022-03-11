Derbi erteleniyor mu? İki kulüp ve TFF'den flaş açıklama

Nihat Kırmızı ayrıca, "Talebimizi Beşiktaş'a ilettik. Türk futbolu için bir anlayış göstermelerini istiyoruz. Barcelona maçı, Türk futbolu için çok önemli. Çeyrek finale kalmamız lazım. Beşiktaş maçına hazırlanmamız çok zorlaştı. Bu sürecin ne kadar zor olduğunu en iyi Beşiktaş bilir. Geçmişte yaşananlar, böyle devam edileceği anlamına gelmez. Yapılmayan doğruya dönülmemesi daha büyük yanlış. İnanıyoruz ki bu şekilde düşünecektir Beşiktaş yönetimi de." dedi.