Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDepremzede vatandaşın hayatını polis kurtardı: Yere düşen 500 bin TL değerindeki altın kesesini alıp giden kadın kısa sürede yakalandı!
HaberlerGündem Haberleri Depremzede vatandaşın hayatını polis kurtardı: Yere düşen 500 bin TL değerindeki altın kesesini alıp giden kadın kısa sürede yakalandı!

Depremzede vatandaşın hayatını polis kurtardı: Yere düşen 500 bin TL değerindeki altın kesesini alıp giden kadın kısa sürede yakalandı!

16.09.2026 - 10:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay'da depremzede vatandaşın yeni yuva kurmak için kayınbabasından borç aldığı altınları yola düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İçerisinde yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan keseyi kendi malıymış gibi alıp giden kadın, polis ekiplerinin 2 saatlik titiz çalışması sonucu yakalanarak altınlar sahibine teslim edildi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Depremzede vatandaşın hayatını polis kurtardı: Yere düşen 500 bin TL değerindeki altın kesesini alıp giden kadın kısa sürede yakalandı!

İLGİLİ HABER

300 bin kişinin ziyaret edeceği Gerede Panayırı için geri sayım başladı! Coğrafi işaretli lezzet için gece gündüz çalışıyorlar
300 bin kişinin ziyaret edeceği Gerede Panayırı için geri sayım başladı! Coğrafi işaretli lezzet için gece gündüz çalışıyorlar

Hatay'da depremzede vatandaşın yeni yuva kurmak için kayınbabasından borç aldığı altınları yola düşürdüğü anlar ve bir kadının içi altın dolu keseyi kendi malıymış gibi alıp gittiği anlar kameraya yansıdı. "Yaklaşık 500 bin TL değerinde altınım vardı, polisler olmasaydı borcum bir anda iki katı olacaktı" diyen Özcan Gür'e ait altınları alan kadın ise polis ekipleri tarafından kısa sürede altınlarla birlikte yakalandı.

2Depremzede vatandaşın hayatını polis kurtardı: Yere düşen 500 bin TL değerindeki altın kesesini alıp giden kadın kısa sürede yakalandı!

İLGİLİ HABER

Datça’da üreticilerin yüzü gülüyor! Hasat başladı, rekolte 3 bin tonu aştı
Datça’da üreticilerin yüzü gülüyor! Hasat başladı, rekolte 3 bin tonu aştı

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde 7 Eylül tarihinde yaşanan olayda; depremzede vatandaş Özcan Gür, aracından indiği esnada içinde yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet altın bulunan keseyi düşürdü. Yola düşen içi altın dolu kese, bölgeden geçen bir kadın tarafından alındı. Altın dolu keseyi kendi imkanlarıyla bulamayan Gür, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye giderek çalışma başlatan polis ekipleri, kamera görüntülerini izleyerek konuyla ilgili çalışma başlattı.

3Depremzede vatandaşın hayatını polis kurtardı: Yere düşen 500 bin TL değerindeki altın kesesini alıp giden kadın kısa sürede yakalandı!

İLGİLİ HABER

Samsun'da fındık ağaçlarını söküp diktiler! 400 tanesi 1 ton ürün verecek, 250 TL'den hepsi satıldı
Samsun'da fındık ağaçlarını söküp diktiler! 400 tanesi 1 ton ürün verecek, 250 TL'den hepsi satıldı

Çalışmalar üzerine kamera görüntüsünde yüzü belli olmayan kadının 2 saat süren çalışmayla ikameti belirlendi. Yapılan görüşmelerde kadının H.A. olduğu ve altının kendisinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada; 6 adet tam altın, 4 adet yarım altın ve 8 adet çeyrek altın bulundu ve altınlar Gür'e teslim oldu. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

4Depremzede vatandaşın hayatını polis kurtardı: Yere düşen 500 bin TL değerindeki altın kesesini alıp giden kadın kısa sürede yakalandı!

"POLİS EKİPLERİ KAMERALARI İNCELEDİKTEN SONRA ŞAHSI VE ALTINLARI BULARAK KISA SÜREDE HAYATIMA YENİDEN YÖN VERDİLER"

İLGİLİ HABER

Van'da 3 bin rakımda keşfedildi! İlk gün 300 tane ortaya çıktı, sayı her geçen gün artıyor
Van'da 3 bin rakımda keşfedildi! İlk gün 300 tane ortaya çıktı, sayı her geçen gün artıyor

Yeniden yuva kurmak için kayınbabasından borç olarak aldığı altınları yere düşürdüğünü ve altınların kaybolmasıyla korku dolu anlar yaşadığını ifade eden Özcan Gür, altınların bulunmasında emeği geçen polis ekiplerine teşekkür ederek "6 Şubat depremini yaşadıktan sonra ailemle birlikte Kütahya'ya gittik. Hatay'da evlerimiz tekrar teslim edilince geri dönmeye karar verdik. Bu yaz boyunca da yerleşimimizi tamamladık. Deprem zamanında evlerimizde bulunan eşyalarımızı başka bir yere götüremedik ve eşyalarımız da çalınmıştı.

5Depremzede vatandaşın hayatını polis kurtardı: Yere düşen 500 bin TL değerindeki altın kesesini alıp giden kadın kısa sürede yakalandı!

Bu eşyaları yeniden alabilmek için kayınbabamdan borç aldık. Altınları bozdurup beyaz eşya ve mobilya takımlarının parasını ödeyecektim ve altınları yanıma almıştım. Kızımı bir yere bırakırken yaklaşık bir dakika içerisinde her şey oldu. O sırada altınlar yere düştü, oradan geçen biri altınları alıp gitmiş. Polislere haber verdim. Onlarla birlikte güvenlik kamerası görüntülerini izlerken, ben araçtan indiğim sırada altınların yere düştüğünü ve o esnada bir kişinin altınları alıp gittiğini gördük. Geri döndüğümde altınları bulamadım. Yaklaşık 500 bin TL değerinde altınım vardı, polisler olmasaydı borcum bir anda iki katı olacaktı. Polis ekipleri kameraları inceledikten sonra şahsı ve altınları bularak kısa sürede hayatıma yeniden yön verdiler. Polisler o ziynet eşyalarını bulmasaydı çok büyük bir borcun altına girecektim, borcu aldığım maaşla ödemem imkansız olacaktı. Kurabileceğim hayallerim kalmazdı. Teslim aldığım altınları bozdurup borçlarımı ödedim. Hatay İl Emniyet Müdürümüz Rüştü Yılmaz başta olmak üzere tüm Hatay polisine çok teşekkür ederim" dedi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti