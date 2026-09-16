Depremzede vatandaşın hayatını polis kurtardı: Yere düşen 500 bin TL değerindeki altın kesesini alıp giden kadın kısa sürede yakalandı!

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Bu eşyaları yeniden alabilmek için kayınbabamdan borç aldık. Altınları bozdurup beyaz eşya ve mobilya takımlarının parasını ödeyecektim ve altınları yanıma almıştım. Kızımı bir yere bırakırken yaklaşık bir dakika içerisinde her şey oldu. O sırada altınlar yere düştü, oradan geçen biri altınları alıp gitmiş. Polislere haber verdim. Onlarla birlikte güvenlik kamerası görüntülerini izlerken, ben araçtan indiğim sırada altınların yere düştüğünü ve o esnada bir kişinin altınları alıp gittiğini gördük. Geri döndüğümde altınları bulamadım. Yaklaşık 500 bin TL değerinde altınım vardı, polisler olmasaydı borcum bir anda iki katı olacaktı. Polis ekipleri kameraları inceledikten sonra şahsı ve altınları bularak kısa sürede hayatıma yeniden yön verdiler. Polisler o ziynet eşyalarını bulmasaydı çok büyük bir borcun altına girecektim, borcu aldığım maaşla ödemem imkansız olacaktı. Kurabileceğim hayallerim kalmazdı. Teslim aldığım altınları bozdurup borçlarımı ödedim. Hatay İl Emniyet Müdürümüz Rüştü Yılmaz başta olmak üzere tüm Hatay polisine çok teşekkür ederim" dedi.