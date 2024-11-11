Deprem Uzmanı Sözbilir 6 il hakkında uyarı yaptı! Acil önlem alınması hayati derecede önemli
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kırılan fay uçlarındaki enerji transferinin, yeni depremlerin tetiklenmesine neden olduğuna dikkat çekerek, "Henüz kırılmayan bu sismik kaynakların varlığı nedeniyle depreme hazırlık konusunda acil önlemler alınması, halkın bilinçlendirilmesi hayati derecede önemli diye düşünüyorum" dedi.
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 11 Kasım 2024 - 12:01 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 11 Kasım 2024 - 12:01 • Son Güncelleme: