Deprem bölgesinde yerel seçim sonuçları! İşte 11 ilde son durum...
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de ağır yıkıma neden olmuştu. 31 Mart Pazar günü seçmenler sandık başına gitti. Deprem bölgesi seçim sonuçları gazetevatan.com'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 deprem bölgesi yerel seçim sonuçları...
• 31 Mart 2024 - 20:30 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 20:30 • Son Güncelleme: