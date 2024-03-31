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Gündem Deprem bölgesinde yerel seçim sonuçları! İşte 11 ilde son durum...
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Deprem bölgesinde yerel seçim sonuçları! İşte 11 ilde son durum...

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'de ağır yıkıma neden olmuştu. 31 Mart Pazar günü seçmenler sandık başına gitti. Deprem bölgesi seçim sonuçları gazetevatan.com'dan canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 deprem bölgesi yerel seçim sonuçları...

• 31 Mart 2024 - 20:30 • Son Güncelleme:
• 31 Mart 2024 - 20:30 • Son Güncelleme:
1 Deprem bölgesinde yerel seçim sonuçları İşte 11 ilde son durum...

31 Mart pazar günü sandık başına giden seçmenler Mahalli İdareler Seçimleri'nde yerel yönetimlerini belirledi.

2 Deprem bölgesinde yerel seçim sonuçları İşte 11 ilde son durum...

Türkiye'nin 15 milyona yakın nüfusunun yaşadığı Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır ve Elazığ illerinde yaşayan seçmenler bugün sandık başına gitti.

3 Deprem bölgesinde yerel seçim sonuçları İşte 11 ilde son durum...

İşte deprem bölgesinde 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları...

4 Deprem bölgesinde yerel seçim sonuçları İşte 11 ilde son durum...

KAHRAMANMARAŞ - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

5 ADIYAMAN - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

ADIYAMAN - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

6 Deprem bölgesinde yerel seçim sonuçları İşte 11 ilde son durum...

HATAY - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

7 MALATYA - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

MALATYA - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

8 ADANA - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

ADANA - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

9 KİLİS - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

KİLİS - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

10 OSMANİYE - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

OSMANİYE - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

11 DİYARBAKIR - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

DİYARBAKIR - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

12 ŞANLIURFA - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

ŞANLIURFA - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

13 ELAZIĞ - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

ELAZIĞ - İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI