Deprem açıklaması! Prof. Dr. Tuncay Taymaz o bölgeyi işaret etti: 7'lik deprem oluşturabilecek potansiyele sahip
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "Kahramanmaraş depreminin bıraktığı noktadan itibaren, Doğanyol- Sivrice depreminin ucundan Karlıova'ya kadar giden kısımda, Sivrice, Palu, Bingöl, Hazar arasındaki olan kesim ve oradan Karlıova'ya kadar olan bölüm kırılmadı. Buralar da 6.5, 7 büyüklüğünde deprem oluşabilecek potansiyele sahip" dedi.
Nazım Özgün ERBULAN- Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)-
• 04 Şubat 2024 - 11:55 • Son Güncelleme:
Nazım Özgün ERBULAN- Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)-
• 04 Şubat 2024 - 11:55 • Son Güncelleme: