Denizli'de geç keşfedilmiş hazine! Gölün yüzeyi Nilüfer cennetine döndü, tatilciler akın etti! Hedef 100 bin kişi
Denizli'nin Çivril ilçesinde yüzeyi nilüfer çiçekleriyle kaplı Işıklı Gölü tatilcilerin ilgi odağı oldu. Göl için 'Geç keşfedilmiş hazine' yorumunda bulunan Beydilli Mahalle Muhtarı Sezai Başçiftçi, temmuzun ortasına kadar sürmesini bekledikleri sezonda 100 bin tatilci hedeflediklerini söyledi.
Nurettin ARKAN/DENİZLİ, (DHA)
• 12 Haziran 2025 - 10:17 • Son Güncelleme:
Nurettin ARKAN/DENİZLİ, (DHA)
• 12 Haziran 2025 - 10:17 • Son Güncelleme: